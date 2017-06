Im Zentrum von London steht seit der Nacht auf Mittwoch ein 27-stöckiges Hochhaus in Flammen. Mehrere Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit 200 Leuten und 40 Löschfahrzeugen im Einsatz. Angesichts des massiven Feuers in London gibt es laut BBC nun Befürchtungen, das Hochhaus könne einstürzen.

Ursache noch nicht bekannt

"Zu diesem Zeitpunkt muss ich traurigerweise bestätigen, dass es mehrere Todesopfer gibt. Ich kann vorerst keine genaue Zahl angeben, dazu ist das Gebäude zu groß und komplex", sagte Feuerwehrchef Dany Cotton. 200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen in dem 27-stöckigen Grenfell Tower, in dem sich 120 Apartments befanden. Die Ursache für das Feuer war vorerst nicht bekannt. Schwarze Rauchwolken zogen über die britische Hauptstadt.

Nach Angaben der Rettungskräfte wurden bis Mittwoch am frühen Vormittag mehr als 50 Menschen in fünf Krankenhäuser gebracht. Die Brandursache war noch unklar.

Diskussion um Brandschutz

Die Londoner Feuerwehr war nach eigenen Angaben nach wenigen Minuten bei dem brennenden Hochhaus. Der erste Notruf sei am Mittwoch um 00.54 Uhr eingegangen, teilte die Feuerwehr auf Facebook mit. Die ersten Löschtrupps seien in weniger als sechs Minuten an Ort und Stelle gewesen. Bürgermeister Sadiq Khan sagte, die Frage des Brandschutzes in Londoner Hochhäusern werde untersucht werden müssen. Einige Bewohner hatten berichtet, sie seien angewiesen worden, sie sollten im Fall eines Feuers in ihren Wohnungen bleiben. Das ist übrigens auch in Österreich in solchen Fällen - bei regelkonformen Brandschutzvorrichtungen des betreffenden Gebäudes - die Empfehlung der Feuerwehr. "Diese Fragen sind wirklich wichtig und müssen beantwortet werden", sagte Khan dem BBC Radio. In London gebe es sehr viele Hochhäuser, "und wir können nicht dulden, dass die Sicherheit von Menschen durch fragwürdige Anweisungen gefährdet wird, oder, falls wirklich zutrifft, was angedeutet wurde, dass Hochhäuser nicht ordnungsgemäß gewartet und betreut werden".

Der Grenfell Tower wurde im Jahr 1974 fertiggebaut. In dem 24-stöckigen Betonbau befinden sich 120 Wohnungen. In den Jahren 2015 und 2016 wurde das Gebäude in North Kensington im Westen der britischen Hauptstadt renoviert. Es wurden neue Fenster eingesetzt, und die Fassade wurde thermisch saniert. An der Ausführung dieser Maßnahme soll es unterschiedlichen englischen Medienberichten zufolge damals und seither Kritik von Bewohnern gegeben haben.



» Meine Freunde haben beobachtet, wie Menschen weit oben aus den Fenstern gesprungen sind «

Nach Angaben einer Augenzeugin war es unmöglich, den um Hilfe schreienden Menschen im brennenden Hochhaus zu helfen. Das ganz Gebäude habe in relativ kurzer Zeit in Flammen gestanden, sagte die Frau am Mittwoch in London. "Wir konnten nichts tun. Ich habe viele Leute gesehen, die mit Leintüchern am Fenster standen. Meine Freunde haben beobachtet, wie Menschen weit oben aus den Fenstern gesprungen sind", berichtete die Zeugin.

Die Polizei hat eine eigene Notrufnummer eingerichtet: 519-661-5670.

» Ich bin 100 Meter enfernt und komplett mit Asche bedeckt «

Augenzeugen berichteten auf Twitter ebenfalls von einem großen Brand im Grenfell Hochhaus. Offenbar befänden sich noch Menschen in dem Gebäude. Es seien Schreie zu hören. Auf Videos war zu sehen, dass die Flammen auf den gesamten Wohnkomplex übergegriffen hatten.

Fernsehmoderator George Clark, der in der Nähe wohnt, sagte dem Sender BBC Radio 5, er könne Menschen ganz oben auf dem Hochhaus sehen. Er habe zunächst gedacht, dass eine Alarmanlage in einem Auto losgegangen sei und habe dann die Glut durch die Fenster gesehen. "Ich wurde mit Asche bedeckt, so schlimm ist es. Ich bin 100 Meter entfernt und ich bin komplett mit Asche bedeckt."

Die Polizei twitterte, die Gegend nordwestlich vom Hyde Park solle gemieden werden. Dan Daly von der Feuerwehr sagte, die Feuerwehrleute würden Atemmasken tragen, die Arbeit sei extrem hart und die Bedingungen sehr schwierig. "Das ist ein großer und sehr schwerwiegender Vorfall." Man habe zahlreiche Helfer und Spezialisten entsandt.

Die Polizei wurde eigenen Angaben zufolge kurz nach 01.00 Uhr (Ortszeit) alarmiert. Die Evakuierungsarbeiten seien im Gange.

Nach Angaben des Stadtbezirks Royal Borough of Kensington and Chelsea sind in dem Hochhaus 120 Wohnungen. Es wurde 1974 errichtet und umfassend modernisiert.

Reaktionen

Britische Politiker haben unterdessen den Betroffenen und Angehörigen ihr Mitgefühl ausgesprochen. Labour-Chef Jeremy Corbyn sei es schrecklich mitanzusehen, was beim Grenfell Tower passiert sei. "Meine Gedanken sind bei den Betroffenen", teilte er via Twitter mit.

