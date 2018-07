Neuer Investor bei "2 Minuten 2 Millionen": In der kommenden Staffel der Puls 4-Start-Up-Show löst Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner Michael Altrichter ab.

Im Herbst starten die Dreharbeiten zur neuen Staffel von "2 Minuten 2 Millionen", die Puls 4 ab Jänner 2019 ausstrahlen wird. Bewerbungen sind noch bis 31. August möglich unter puls4.com.

Wechsel in der Jury

In der Jury kommt es zu einem Wechsel. Florian Gschwandtner ersetzt Michael Altrichter, der seit Beginn der Show neben Leo Hillinger, Hans Peter Haselsteiner und Heinrich Prokop als Investor tätig war. Katharina Schneider übernahm in der letzten Staffel von Marie-Helene Ametsreiter.

"Der Abschied fällt mir nicht leicht, aber fünf Staffeln von '2 Minuten 2 Millionen' sind vorerst genug. Wie jeder Business Angel weiß, verlangen Investments viel Betreuung. Ich habe aktuell über 40 Start-Ups in meinem Portfolio, allein 18 davon haben sich aus der Show ergeben. Ich möchte mich einbringen, mithelfen und ein aktiver Gesellschafter sein - das fordert volle Energie. Mit Florian Gschwandtner kommt umfassendes Start-up-Know-How in die Show - ich könnte mir keinen besseren Nachfolger wünschen", wird Michael Altrichter in einer Aussendung zitiert.

© Michael Eisler, startup300

"Es ist eine große Herausforderung, den Mut aufzubringen ein Start-Up zu gründen. '2 Minuten 2 Millionen' zeigt, dass in jedem ein Unternehmer stecken kann. Die Puls 4-Start-Up-Show bietet die perfekte Bühne für Neo-Unternehmer, den richtigen Investor zum optimalen Zeitpunkt zu treffen. Ich als Gründer und Investor sehe mich in der Pflicht etwas an die Start-Up-Szene zurückzugeben - und dafür ist '2 Minuten 2 Millionen' die beste Plattform", meint Florian Gschwandtner.

Gschwandtners Interesse liegt vor allem bei Projekten mit Technologie- und Produkt-Schwerpunkt. Wegen seiner Leidenschaft zum Sport und der Landwirtschaft möchte er auch den Bereichen Food & Beverage besondere Aufmerksamkeit schenken. Er selbst ist das internationale Aushängeschild der jungen, österreichischen Start-Up-Szene. Der Unternehmer und Investor ist Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Runtastic, das im August 2015 um 220 Mio Euro von der adidas-Gruppe übernommen wurde.

Gschwandtner gründete selbst ein Start-Up

Der 35-Jährige wuchs mit zwei Geschwistern in Strengberg in Niederösterreich auf und hätte noch vor einigen Jahren den Bauernhof seiner Eltern übernehmen sollen. Der begeisterte Sportler hatte aber andere Pläne und gründete 2009 mit drei Kollegen das Health- und Fitnessunternehmen Runtastic. Das Projekt wurde anfangs durch die Einnahmen der Entwicklung von Apps und anderen Produkten für österreichische Telekom-Unternehmen finanziert. Im August 2015 wurde Runtastic dann für 220 Millionen Euro von der adidas-Gruppe erworben.

Runtastic beschäftigt mehr als 240 Personen an den Standorten Linz/Pasching, Wien und Salzburg. Florian Gschwandtner blieb auch nach der Übernahme durch adidas der CEO des Unternehmens. Außerdem war der Jungunternehmer 2017 als Experte im Regierungsteam tätig und gab dort seinen Input zum Thema "Digitalisierung & Innovation" in Österreich. Teile des Erlöses aus dem Runtastic-Verkauf investierte er bereits in österreichische Start-up-Unternehmen - mit Cash-Investments und Know-How wird Gschwandtner künftig bei "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4 viele weitere Jungunternehmer kräftig unterstützen.