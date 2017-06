Die niederländische Polizei hat in Utrecht einen 18-Jährigen wegen des Verdachts auf Terrorismus festgenommen. Er soll Propaganda der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verbreitet haben, sagte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Der junge Mann war nach Hinweisen des Sicherheitsdienstes bereits in der vergangenen Woche festgenommen worden. Er soll unter anderem gewalttätige Videos verbreitet haben.

Außerdem gibt es nach Angaben der Ermittler Hinweise, dass der Mann andere Personen über das Herstellen von Sprengstoff instruierte.