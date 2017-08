Ein 16-Jähriger ist am Sonntag in Schwaz mit einem Traktor rund 15 Meter abgestürzt. Laut Polizei kam der Einheimische bei der Heimfahrt von Waldarbeiten mit der Zugmaschine über den Fahrbahnrand hinaus, wodurch diese umkippte und sich mehrmals überschlug. Der 16-Jährige, der sich selbst befreien konnte, erlitt lediglich leichte Verletzungen. Er wurde in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht.

