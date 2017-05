16-jährige Kärntnerin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus gestorben

Eine 16 Jahre alte Kärntnerin ist am Montag im Klinikum Klagenfurt an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Das Mädchen war am Freitagabend bei einem Mopedunfall in Liebenfels (Bezirk St. Veit) schwerst verletzt worden.

Verursacht hatte den Unfall ein 62 Jahre alter Mann. Er hatte mit seinem Auto einen Traktor überholt. Die entgegenkommende Jugendliche konnte mit ihrem Moped nicht mehr ausweichen und wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Das Mädchen wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht, die Bemühungen der Ärzte waren letztlich aber vergebens.