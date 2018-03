In Tirol wird seit vergangenem Freitag eine 14-jährige Schülerin vermisst. Die Jugendliche, die in einer Betreuungseinrichtung wohnt, verließ gegen 14.00 Uhr die Unterkunft und wollte sich auf den Weg nach Innsbruck machen. Die 14-Jährige kehrte dann nicht mehr bis zum vereinbarten Zeitpunkt um 18.30 Uhr in die Einrichtung zurück, berichtete die Polizei am Montag.

Das Mädchen wurde als 1,68 Meter groß mit schlanker Statur und schulterlangen, schwarzen Haaren beschrieben. Sie hatte eine dunkelbraune Augen, ein rundes Gesicht sowie einen sehr hellen Hautteint. Die Schülerin war mit einer Jeansjacke und einem großen, grauen Schal bekleidet. Die Exekutive bat um Hinweise.