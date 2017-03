Die britischen Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben in den vergangenen vier Jahren 13 Anschläge verhindert. Es seien geplante Messerattacken oder Angriffe mit Autos, aber auch komplexere Anschlagspläne vereitelt worden, sagte der für Antiterrormaßnahmen zuständige Scotland-Yard-Vizechef Mark Rowley am Montag in London.

Die größte Bedrohung gehe von Anhängern der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) und anderer Islamistengruppen aus. Gefahr drohe auch von rechtsextremen Splittergruppen.

"Die Gefahr wird immer unterschiedlicher. Die Tendenz zu technisch nicht so aufwendigen Anschlägen auf vollen Plätzen wie die in großen europäischen (Städten, Anm.) und anderswo machen es noch wichtiger, dass wirklich jeder aufmerksam ist", sagte Rowley. In Großbritannien liefen immer 500 Ermittlungen gleichzeitig.

Laut einer Studie des konservativen Instituts Henry Jackson Society stieg die Zahl islamistisch motivierter Terrorakte in Großbritannien in den vergangenen Jahren deutlich an. Zwischen 1998 und 2010 gab es demnach jährlich zwölf Vorfälle, zwischen 2010 und 2015 etwa 23 pro Jahr.

Seit August 2014 liegt die Terrorwarnstufe im Vereinigten Königreich auf dem zweithöchsten Wert der fünfstufigen Skala. Im Juli 2005 war die britische Hauptstadt von einem schweren Selbstmordanschlag erschüttert worden. 53 Menschen wurden damals getötet, als sich zwei Attentäter in London in die Luft sprengten.