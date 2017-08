125 Millionen Hashtags werden täglich bei Twitter veröffentlicht

Rund 125 Millionen Hashtags werden täglich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht. "Sie lassen die Twitter-Community in Echtzeit erfahren, was auf der Welt passiert und welche Themen gerade aktuell und interessant sind", teilte das Unternehmen am Mittwoch anlässlich des zehnten Geburtstag des Hashtags mit.

Den ersten Tweet mit Hashtag setzte der US-Amerikaner Chris Messina am 23. August 2007 ab, das erste Hashtag war dabei #barcamp. Twitter gab anlässlich des Hashtags-Geburtstags zudem einige Vorlieben der Nutzer bekannt: Demnach ist das meistgenutzte TV-Hashtag aller Zeiten #TheWalkingDead, bei Kinofilmen ist es #StarWars. Im Sport ist vor allem der Hashtag #WorldCup beliebt. Das meistgenutzte Team-Hashtag auf Twitter ist #MUFC für die Fußball-Mannschaft von Manchester United.

Fünf der "wichtigsten" Hashtags der vergangenen zehn Jahre stammen von Fans, die über Preisverleihungen twittern. Hashtags wie #MTVHottest oder #MTVStars wurden dabei mehr als drei Milliarden Mal verwendet.