Bei Rettungsaktionen im Mittelmeer sind seit Donnerstag 1.050 Flüchtende in Sicherheit gebracht worden. Die Menschen befanden sich an Bord von sieben Schlauchbooten und zwei Schiffen, berichtete die italienische Küstenwache, die die Rettungseinsätze koordinierte, am Freitag. Die Asylsuchenden wurden von NGO-Schiffen gerettet.

Die Zahl der Flüchtlinge, die seit Anfang 2017 über das Mittelmeer nach Italien gekommen sind, ist gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 stark angestiegen. 65.450 Migranten erreichten die italienische Küste seit Jahresbeginn, das sind 17 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2016, wie das Innenministerium in Rom mitteilte. Die meisten 2017 eingetroffenen Migranten stammen aus Nigeria, Bangladesch, Guinea, Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) und Gambia. Italien versorgt derzeit etwa 180.000 Flüchtlinge in Hotspots und anderen Einrichtungen.