1. Mai - SPÖ Burgenland sorgt sich um Sozialpartnerschaft

Gegensätzliche Botschaften äußerten am Montag SPÖ und ÖVP im Burgenland zum bevorstehenden 1. Mai: Die Sozialdemokraten sehen die Sozialpartnerschaft gefährdet: "Das werden wir nicht einfach hinnehmen", stellte SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax fest. "Leistungsträger sind alle Steuerzahler. Für sie müssen wir kämpfen", sagte hingegen ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz vor Journalisten.

"Leider müssen wir heute mehr denn je für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kämpfen, weil die schwarz-blaue Bundesregierung unser Sozialsystem aushöhlen will", so Dax, der ÖVP und FPÖ vorwarf, "reine Klientelpolitik" zu betreiben. Arbeiterkammer, AUVA und AMS seien derzeit "unter massiven Beschuss" von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ). Zu den insgesamt 141 SPÖ-Veranstaltungen im Burgenland werden bis zu 14.000 Menschen erwartet, schätzte der Landesgeschäftsführer.

Was sozialdemokratische Politik ausmacht, sehe man am besten im Burgenland, sagte Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ): "Wir haben den höchsten Beschäftigungsstand in der Geschichte unseres Landes und wir haben einen kontinuierlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit."

Die ÖVP bricht ihrerseits eine Lanze für "Leistungsträger: Menschen, die jeden Tag früh aufstehen und den ganzen Tag arbeiten, müssen künftig mehr davon haben", stellte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner in einer Aussendung fest. "Das ist ein zentrales Anliegen von Sebastian Kurz, das wird nun umgesetzt", so Steiner.

Unternehmer würden für die Arbeitsplätze in den Regionen sorgen. Sie müssten durch geeignete Rahmenbedingungen unterstützt werden. Zudem gebe es eine massive Rechtsbereinigung. Eine einheitliche Mindestsicherung als "Weg zum Wiedereinstieg" müsse endlich umgesetzt werden, verlangte ÖAAB-Landesobmann Christian Sagartz. Auch die Entlastung der Leistungsträger sei entscheidend: "Leistungsträger sind alle Steuerzahler. Für sie müssen wir kämpfen."