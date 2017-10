Mindestsicherung - Wien muss heuer 30,5 Mio. Euro nachdotieren

Die Stadt Wien braucht auch heuer mehr Geld, um die Ausgaben für die Mindestsicherung abzudecken. Nötig ist eine Nachdotierung um 30,5 Mio. Euro, wie ein Sprecher von Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) der APA mitteilte. Im vergangenen Jahr mussten die Mittel für die Mindestsicherung um 130 Mio. Euro aufgestockt werden.

Kommende Woche wird im Sozialausschuss ein Überschreitungsantrag zur Finanzierung der Mindestsicherung eingebracht. Die Budgetierung für das Jahr 2017 sah ursprünglich Kosten in der Höhe von 662,5 Mio. Euro vor. Mit der Aufstockung erhöhen sich die Ausgaben auf rund 693 Mio. Euro. Im Vorjahr wurden insgesamt 659,2 Mio. Euro an 194.875 Menschen ausbezahlt. Für dieses Jahr rechnet die für die Mindestsicherung zuständige MA 40 (Soziales) mit rund 208.000 Beziehern.

Im Vergleich zu 2016 sei eine langsame Stabilisierung der Zuwachsraten zu bemerken, hieß es in einer Stellungnahme des Sozialressorts. Die Entwicklungen aus dem vergangenen Jahr mit einer stärker wachsenden Zahl an Mindestsicherungsbeziehern und einem "sehr schwierigen Arbeitsmarkt" wirkten jedoch noch nach. Durch die Maßnahmen, die das neue Wiener Mindestsicherungsgesetz, das Anfang 2018 in Kraft treten soll, vorsieht, soll bis 2020 rund 10.000 jungen Beziehern der Einstieg in den Arbeitsmarkt gelingen. Zudem soll die Anzahl der Vollbezieher bis 2025 um 20 Prozent gesenkt werden.