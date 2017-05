Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel möchte die bisher in London angesiedelte EU-Bankenaufsicht nach Frankfurt verlagern. Deutschland fühle sich "prädestiniert" für die Aufnahme, "weil wir mit Frankfurt doch ein ordentliches Zentrum haben", sagte Merkel am Mittwoch bei den deutschen Volks- und Raiffeisenbanken in Berlin.

Merkel betonte zudem, wie "unendlich kompliziert" die Entflechtung der britischen Beziehungen mit dem EU-Binnenmarkt werde.

"Großbritannien ist ein Partner, Großbritannien ist ein Freund", sagte sie. Merkel betonte zugleich, dass es Konsequenzen haben müsse, wenn ein Land nicht mehr EU-Grundfreiheiten akzeptieren wolle. "Deshalb hat der Austritt einen Preis." Die EU müsse sich dabei nicht nur auf den Tag des Austritts vorbereiten. "Aber nach fünf Jahren müssen wir ja auch Safeguards eingebaut haben, dass sich das Wettbewerbsfeld nicht völlig verschiebt", warnte sie mit Blick auf eine nationale britische Regulierung. Ein Freihandelsabkommen auszuhandeln, sei ebenfalls sehr kompliziert, weil es keinerlei Erfahrung mit dem Sektor Dienstleistungen in solchen Abkommen gebe.