London-Terror - Medien werfen britischen Behörden Versagen vor

Britische Medien haben den Behörden nach dem jüngsten Anschlag in London Versagen vorgeworfen. "Warum haben sie den Dschihadisten aus dem Fernsehen nicht gestoppt?", titelte die Boulevard-Zeitung "The Sun" am Dienstag. Der "Daily Mirror" schrieb: "Wie zur Hölle konnte er ihnen durch die Lappen gehen?

Die Ermittler hatten am Montag mitgeteilt, dass es sich bei einem der drei Attentäter um Khuram Shazad Butt handelte. Die Polizei erklärte, der 27-jährige Brite mit pakistanischen Wurzeln sei ihr und dem Geheimdienst MI5 bekannt gewesen, Hinweise auf Anschlagspläne habe es aber nicht gegeben. Britischen Medien zufolge war Butt vergangenes Jahr in einer Fernsehdokumentation mit dem Titel "Die Jihadisten von nebenan" zu sehen gewesen.

Der konservative "Daily Telegraph" schrieb am Dienstag: "Während wir stolz darauf sind, eine offene und tolerante Gesellschaft zu sein, ist es schon erstaunlich, dass Leute, die solch eine Gefahr für Leib und Leben darstellen, in der Lage sind, ihre kranke Ideologie ohne Konsequenzen im Fernsehen auszubreiten."

Außenminister Boris Johnson von den konservativen Tories nannte es am Dienstag in der BBC "verständlich", dass die Bevölkerung solche Fragen stelle. Drei Attentäter waren am Samstagabend auf der London Bridge im Herzen der britischen Hauptstadt mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast, anschließend stachen sie im angrenzenden Ausgehviertel wahllos auf Menschen ein. Sieben Menschen starben, darunter eine Kanadierin und ein Franzose, 48 weitere wurden verletzt.