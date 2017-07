Islamischer Staat nutzt Zivilisten als menschliche Schutzschilde

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat in Mosul gezielt Zivilisten als menschliche Schutzschilde verwendet. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International hervor. Die irakische Armee und die US-geführten Koalitionstruppen erhöhten durch die Verwendung unangemessener Waffen zudem die Zahl der zivilen Opfer.

Seit Oktober 2016 würden vom IS Zivilpersonen zusammengetrieben, die während der Kampfhandlungen Geschoße abfangen sollen. "Wer blieb, der starb irgendwann infolge der Kampfhandlungen in seinem Haus. Wer floh, der wurde aufgegriffen, getötet und als Abschreckung an einem Strommast aufgehängt" erklärt ein Zeuge im Amnesty-Bericht "At any cost" (Um jeden Preis).

Die Koalition verwende zudem unpräzise Explosivwaffen, die in "bevölkerungsreichen Stadtgebieten verheerende Schäden anrichten", so der Bericht. Zwischen Jänner und Mai 2017 seien in West-Mosul allein 426 Zivilisten bei Kampfhandlungen getötet und über 100 verletzt worden.

Lynn Maalouf, Nahost-Expertin von Amnesty International erläuterte einer Aussendung zum Bericht, dass der Tod oder die Verletzung von Zivilisten auf "unangemessene Waffen oder unzureichende Sorgfalt bei der Identifizierung militärischer Ziele" zurückzuführen seien. Sie forderte daher die Einhaltung internationaler Völkerrechtsstandards und schlug die Einsetzung einer unabhängigen Kommission zur Untersuchung der Vorfälle vor. "Es darf keine Straflosigkeit für die Gräueltaten geben, die die Zivilbevölkerung in Mosul mit ansehen musste."

(SERVICE: Amnesty-Bericht "At any cost" - http://go.apa.at/aS3NxfAu)