Frau setzte sich in OÖ mit 2,68 Promille hinter Steuer

2,68 Promille haben eine Autolenkerin nicht daran gehindert, sich in der Nacht auf Freitag in Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) hinter das Steuer zu setzen und in Schlangenlinien davon zu fahren. Bei der Zufahrt zu einem Lokal wurde sie von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Bis dahin hatte sie links und rechts der Fahrbahn fünf Leitpflöcke und ein Verkehrsschild gerammt, so die Polizei OÖ.