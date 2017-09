Euro auf höchstem Stand seit Anfang 2015

Der Euro ist am Freitag im asiatischen Handel im Vergleich zum Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang 2015 gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung stieg bis auf 1,2089 Dollar. Zuletzt kostete ein Euro mit 1,2065 Dollar wieder etwas weniger, liegt aber immer noch knapp unter der Marke von 1,21 Dollar.

Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1971 (Mittwoch: 1,1931) Dollar. In New York notierte der Euro am Donnerstag gegen 22 Uhr bei 1,2019 Dollar.

Der Euro befindet sich seit einiger Zeit vor allem im Vergleich zum Dollar auf einem Höhenflug. Seit dem Mehrjahrestief von Anfang Jänner wertete der Euro im Vergleich zum Dollar um fast 17 Prozent auf.

Der Euro war bereits am Donnerstag während der Rede von EZB-Präsident Mario Draghi zur aktuellen Zinsentscheidung der EZB deutlich über 1,20 Dollar gestiegen, konnte die Gewinne aber nicht halten und pendelte sich am Abend um die Marke von 1,20 Dollar ein.



In der Nacht sorgte die Furcht vor den möglichen hohen wirtschaftlichen Folgen des Hurrikans "Irma", der auf Florida zurast, für weitere Verluste beim Dollar.