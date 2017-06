Angela Merkel besucht am 17. Juni Papst Franziskus

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stattet am 17. Juni Papst Franziskus einen Besuch im Vatikan ab. Das kündigte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag laut Kathpress in Berlin an. Es ist die vierte Privataudienz der Kanzlerin beim Oberhaupt der katholischen Kirche und das sechste Treffen insgesamt.

Zuvor war Merkel im Mai 2013, im Februar 2015 und vor der Karlspreisverleihung an Franziskus im Mai 2016 vom Papst empfangen worden. Das Verhältnis gilt als gut. Gemeinsamkeiten verbinden Merkel und Franziskus auf dem Gebiet der Flüchtlingspolitik, bei der Sorge um die Zukunft Europas und den Klimaschutz.