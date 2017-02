Nur kurz nach dem Start von Resident Evil 7 steht für PlayStation-Spieler bereits ein neuer Hit-Kandidat aus Japan vor der Tür. Spielehersteller Sega veröffentlicht mit Yakuza 0 den neuesten Teil des bekannten Mafia-Epos exklusiv für PlayStation 4. Wie es der Name nahelegt, handelt es sich um den Prolog zur Reihe und ist somit ideal für Neulinge und Quereinsteiger. Theoretisch.

Dunkle Machenschaften in Japans Großstädten Ende der 80er-Jahre: Innerhalb der Strukturen der japanischen Mafia Yakuza kracht und grammelt es. Erbitterte Machtkämpfe und Verschwörungen prägen den Alltag - und mittendrin befindet sich der Spieler von Yakuza 0. Er übernimmt die Rolle zweier Serienhelden, die sich in Probleme ihrer Organisation verstrickt haben.

© Sega

Ohne vorher jemals einen Yakuza-Teil gespielt zu haben, weiß die Erzählung in neonbunten Gewand der 80er-Jahre in ihren Bann zu ziehen. Unter einer Voraussetzung: Dass man gefühlt ewig dauernden Zwischensequenzen den notwendigen Respekt zollt. Wie in einem japanischen Rollenspiel der späten 90er-Jahre scheint die Spielqualität intern offensichtlich auch an der Länge ebendieser Passagen gemessen worden zu sein. Bei aller Neugier und Offenheit dürfte das vielen westlichen Spielern zu viel sein.

Japanisches Retro-Workout

Egal, welchen der beiden Helden man verkörpert - das Aufgabengebiet von Geldeintreiber Kazuma Kiryu und Nachtclubbesitzer Goro Majima bleibt überschaubar eindimensional. Auch im Prolog der Serie geht es vorrangig darum, in den Straßen von Tokio und Osaka die Fäuste sprechen zu lassen. Yakuza 0 ist ein Prügelspiel, das an alte Klassiker wie Streets of Rage, Double Dragon oder Final Fight erinnert, nur eben in "modernerer" Aufmachung. Kazuma und Goro müssen sich Gruppe um Gruppe zwielichtigen Gestalten entledigen und greifen dabei auf überzeichnete Varianten asiatischer Kampfkunst zurück. Und falls die nicht ausreichen, kann man sich auch Gegenständen in der Umgebung als Waffe bedienen.

© Sega

Unterbrochen wird dies von zahlreichen Mini-Spielen, die die bierernste Prügelei zum Vorantreiben der Geschichte konterkarieren. Dazu zählen Tanzeinlagen, aber auch sehr japanischer Zeitvertreib wie Karaoke oder ein Besuch im Batting Center. In beiden Fällen muss man nach vorgegebenem Rhythmen die richtige Tastenfolge eingeben. Unfreiwillige Komik ist besonders für Neulinge vorprogrammiert.

Man kann sich eben nur schwer einen Reim drauf machen, warum knochenhart skizzierte Jungs auf einmal mit weinerlicher Stimme Schnulzen zum Besten geben müssen. Die in westlichen Augen manchmal skurril anmutenden Züge japanischer Unterhaltung könnten darauf eine Antwort bieten. Am besten gefallen hat jedenfalls noch der Besuch in der Spielhalle, wo Sega-Klassiker wie Space Harrier oder Outrun in der Arcade-Version gespielt werden konnten.

© Sega

Fazit

Im Charme der neonbunten 80er Jahre verpackt warten eine coole Handlung und herrlich schräge Charaktere als Belohnung, wenn man sich auf Yakuza 0 einlässt. Am Ende des Tages dürfte das Spiel bei vielen westlichen Spielern aber wohl eher einen schalen Nachgeschmack hinterlassen. Die Minigames reichen nicht aus, um über die Monotonie des Nippon-Prüglers hinwegzutäuschen, und unzählige Sequenzen, in denen man zum Zuschauer degradiert wird, erfordern viel Sitzfleisch. Oder um es ganz salopp zu formulieren: Nur für besonders Neugierige und Fans.

© Sega

Yakuza 0 ist ab sofort und exklusiv für PlayStation 4 erhältlich. Das Spiel kostet im Fachhandel und als digitaler Download rund 60 Euro. Das Testmuster wurde der Redaktion von Sega zur Verfügung gestellt.