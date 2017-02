Sagt Ihnen der Begriff "Hygge" etwas? Nein? Dann vielleicht "Biedermeier reloaded"? Gemeint ist der Trend zur Häuslichkeit. Der Wunsch, sich ins gemütliche Idyll der eigenen vier Wände zurückziehen und eine entspannte Zeit mit den Liebsten verbringen zu können, spielt für die Österreicher eine immer größere Rolle. Gleichzeitig erfährt die jahrelang gelebte Anonymität in der Stadt eine 180-Grad-Drehung. Beim Einkauf im Bauernladen ums Eck möchte man nun die Nachbarn beim Namen grüßen. Das sind die Wohntrends 2017.

"Hätte man früher einen Immobilienprofi nach den drei wichtigsten Wörtern gefragt, so hörte man einhellig Lage, Lage, Lage. Heute wären das Lage, Lage und Ausstattung", erklärt Bernd Gabel-Hlawa, Geschäftsführer von findmyhome.at. Die Qualität spielt dabei eine zunehmende Rolle. So werden heuer gerne moderne Möbel mit heimischen Antiquitäten, etwa Thonet-Stühlen oder -Sekretären, kombiniert.

Auch Komfort durch Technik – Stichwort Smart Home – gewinnt zusehends an Bedeutung: Staubsaugerroboter, Spracherkennungen und App-Steuerung unter anderem für Licht, Jalousien und Alarm finden verstärkt Einzug in die heimischen vier Wände. Vor allem junge Mieter und Käufer legen auch Wert auf eine gute Internetanbindung, niedrige Energiewerte und autarkes Wohnen durch Alternativenergien.

Klavierzimmer und Yogaraum

Platz ist nach wie vor ein teures Gut. Daher wird auch im kommenden Jahr am häufigsten in Wohnungen mit einer Größe zwischen 45 und 65 Quadratmeter investiert. Neu ist allerdings, dass sich kleine Wohnungen in Hochhäusern und Objekte mit moderner, extravaganter Architektur immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Während die einen also auf "klein, aber fein" setzen, folgt man im gehobenen Segment Trends wie "Biedermeier reloaded" und "Hygge". So soll 2017 etwa das Herrenzimmer, die Bar, der Billardraum oder das Klavierzimmer Platz finden, ebenso wie die Wellnessoase, der Yogaraum, das Heimkino oder ein Spielzimmer. Kurz: Es geht um Raum für das gesellschaftliche Leben in den eigenen vier Wänden.

Der Markt ums Eck

Großer Wert wird 2017 auch auf die Nähe zu Märkten gelegt: "Häuslichkeit ist auch im Konsumverhalten klar erkennbar. Man setzt wieder auf hochwertige, regionale Produkte. Eingekauft wird idealerweise bei Händlern des Vertrauens unweit vom Zuhause", weiß Gabel-Hlawa. "Die Immobilienpreise im Umkreis von Märkten sind in wenigen Jahren um bis zu 40 Prozent gestiegen." Als Vorreiter erweisen sich der Naschmarkt und Karmelitermarkt.

Country Home

Während man bis dato versucht hat, den Arbeitsweg möglichst kurz zu halten, ist man, geleitet von dem Wunsch nach mehr Grünraum, künftig dazu bereit, auch eine größere Distanz, genauer gesagt 50 Kilometer und mehr, in Kauf zu nehmen. "Man sehnt sich nach grüner, ruhiger Umgebung, mehr Raum für jedes Familienmitglied, eigenem Anbau und Einkauf direkt vom Bauern, mehr Sicherheit, vertrauensvollem Nachbarschaftskontakt und leistbarerem Wohnen und Leben", fasst Gabel-Hlawa zusammen.