Ein Klassiker unter den Nachspeisen den man unter keinen Umständen missen sollte. In unserem Video wird Schritt für Schritt erklärt, wie man das perfekte Schokofondue kreiert.

Zutaten:

für 4 Portionen

1 Becher Schlagobers

3 Tafeln Schokolade, Alpenmilch

1 Schuss Orangensaft oder Cointreau

Früchte, frische, wie Ananas, Mango, Mandarinen, Weintrauben, Erdbeeren



Zubereitung:

In einen Topf das Schlagobers und die Schokolade in Stückchen geben. Schmelzen lassen, nicht kochen. O-saft oder Cointreau dazu und in Fonduetopf geben. Früchte in Würfel schneiden. Wer will, kann noch Löffelbiskuits oder Marshmallows dazu reichen. Früchte in Schokolade tauchen und genießen.

