In der Wiener SPÖ brodelt es schon länger, nun ist eine erste Personalentscheidung gefallen, wie profil berichtet. Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely wird die Wiener Stadtregierung und die Politik verlassen. Die SPÖ-Politikerin soll bereits eine neue berufliche Perspektive gefunden haben. Laut Bericht wird sie nach Deutschland in die Privatwirtschaft wechseln.

Wehsely wird künftig in Deutschland tätig sein und per 1. April 2017 die Führung der Siemens Healthcare GmbH in Erlangen verstärken. Die 46-Jährige galt bereits länger als Ablösekandidatin in der roten Stadtratsriege. Zuletzt hatten sich die Probleme in ihrem Ressort gehäuft - darunter steigende Kosten im Krankenhaus Nord oder jüngst die Gangbettenproblematik in städtischen Krankenhäusern.

Wehselys Rücktrittserklärung

Nach 20 Jahren in der Politik sei es an der Zeit gewesen, über Veränderung nachzudenken, sagte sie am Freitag in einer Pressekonferenz. Der Vertrag bei Siemens ist laut der Noch-Ressortchefin am gestrigen Donnerstag unterzeichnet worden. Ihr Motto sei stets gewesen: "Stillstand bedeutet Rückschritt und die einzige Kontinuität ist die Veränderung." Sie habe schon zu Beginn des vergangenen Jahres angefangen, darüber nachzudenken, was der nächster Schritt sei. Vor einigen Monaten sei dann das Engagement beim deutschen Konzern konkreter geworden.

Wiens Bürgermeister Michael Häupl wurde laut Wehsely erst heute, kurz vor der Verkündung des Rücktritts, von ihr persönlich informiert. Er habe ihr versichert, dass nicht geplant gewesen sei, sie demnächst von ihrem Posten abzuberufen.

» Ich bedanke mich bei Sonja Wehsely für ihre engagierte Arbeit und wünsche ihr alles Gute «

Häupl hat sich am Freitag bei Wehsely bedankt und betont: "Ich habe vollstes Verständnis für die Entscheidung, nach 13 Jahren in der Wiener Stadtpolitik neue Herausforderungen in der Privatwirtschaft anzunehmen", sagte der Bürgermeister. "Ich bedanke mich bei Sonja Wehsely für ihre engagierte Arbeit und wünsche ihr alles Gute für ihren weiteren Weg", so Häupl weiter. Über die Nachfolge im Gesundheitsressort wird laut dem Stadtchef bei der Vorstandstagung der Wiener SPÖ kommende Woche entschieden.

Streit in der Wiener SPÖ

In der Wiener SPÖ schwelt schon seit längerem - bereits seit der Flüchtlingskrise - ein innerparteilicher Streit. Kritiker forderten zuletzt einen Regierungsumbau und eine inhaltliche Neupositionierung. Unruhe bringt vor allem auch die Frage nach der Nachfolge von Michael Häupl mit sich.

Gemeinderat Christian Deutsch, Ex-Landesgeschäftsführer unter Häupl, forderte im November 2016 den Bürgermeister in der "Krone" auf, seine Nachfolge zu regeln. Auch personelle Neuaufstellungen in den Ressorts Gesundheit, Finanzen und Integration wurden von Kritikern gefordert, das bedeutet die Ablöse der Stadträtinnen Sonja Wehsely, Renate Brauner und Sandra Frauenberger. Der Rücktritt von Wehsely ist bereits eingetreten. Ob weitere personelle Enscheidungen folgen könnten, wird sich zeigen. Häupl hat noch Ende 2016 personelle Veränderungen zumindest nicht ausgeschlossen.

» Unser erstes Jahresziel für 2017 wurde bereits jetzt erreicht «

"Unser erstes Jahresziel für 2017 wurde bereits jetzt erreicht – Sonja Wehsely tritt zurück und verlässt die Wiener Politik", teilte der Landesparteiobmann der ÖVP-Wien, Stadtrat Gernot Blümel, in einer Aussendung mit. Neue Möglichkeiten sieht Neos Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger durch Wehselys Abgang: "Der Rücktritt ist jetzt eine Chance für einen Neustart bei den vielen Baustellen im Gesundheits- und Sozialbereich dieser Stadt. Es braucht jetzt Mut und Visionen, um die Versäumnisse der letzten Jahre klar anzusprechen und sie dann zu beseitigen", sagte sie.