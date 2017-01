Warum hängt ein 17-Jähriger dem Gedankengut der Terrororganisation IS an? Der Anwalt des in Wien festgenommenen jugendlichen Terrorverdächtigen hat gegenüber Medien nun mitgeteilt, wie sein Mandant radikalisiert worden sein soll. Und er bestreitet zudem, dass es konkrete Anschlagspläne gegeben hat.

Innenminister Wolfgang Sobotka sprach gestern davon, dass "klar ist, dass es einen salafistischen Hintergrund gibt". Die Anschlagspläne seien noch im Planungsstadium gewesen. Der Anwalt des 17-jährigen Terrorverdächtigen, Wolfgang Blaschitz, dementiert jedoch, dass der Jugendliche einen Anschlag vorbereitet hat.

© APA/HANS PUNZ Ort der Festnahme des Terrorverdächtigen in der Rotenhofgasse, Wien-Favoriten

» Der Staatsfeind Nummer eins ist er ganz sicher nicht «

"Er hatte keine Anschlagpläne. Der Staatsfeind Nummer eins ist er ganz sicher nicht", sagte Blaschitz gegenüber der APA. Der Anwalt konnte zwei Stunden mit dem derzeit in der Justizanstalt Wien-Josefstadt einsitzenden Verdächtigen sprechen. Im Anschluss bezeichnete Blaschitz den 17-Jährigen, der zum Islam konvertiert war und sich zusehends radikalisiert haben dürfte, als "einen Fehlgeleiteten". Unter dem Eindruck von Kriegs-Bildern aus Syrien und unzähliger ziviler Opfer sei in dem Burschen "die Idee entstanden, dass es in europäischen Gefilden Gegenmaßnahmen bedarf, sei es durch Anschläge oder sonstiges".

Im Gefängnis radikalisiert

Gegenüber dem "Ö1-Morgenjournal" erklärte der Anwalt auch, wie der Jugendliche radikalisiert worden sein soll: Die Radikalisierung ist laut Blaschitz während einer Haftstrafe passiert, die der damals 15-Jährige unter anderem wegen Urkundenunterdrückung und Körperverletzung absitzen musste. "Das ist das, was die Eltern sagen. Er ist erkennbar in ein Loch gestürzt und hat Ideen vertreten, die man durchaus als IS-Gedankengut bezeichnen kann", sagte der Anwalt. Außerdem habe der Jugendliche damals Mirsad O. bewundert. Der mutmaßliche Jihadist ist im Juli 2016 im Grazer Straflandesgericht zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, weil der Prediger Männer zur Terrororganisation IS vermittelt haben soll.

Von der IS-Ideologie habe sich der 17-Jährige mittlerweile abgewandt, wie Blaschitz mitteilte. Diese Phase sei mittlerweile abgeschlossen. Seine Eltern, beide gebildet und in sozialen Berufen tätig, hätten ihren Sohn wieder von dem Gedankengut abgebracht. Selbst wenn er eine Bombenbauanleitung im Internet recherchiert habe, sei damit nicht bewiesen, dass er das auch umsetzen wollte, sagt der Anwalt. Bisher habe sich der 17-Jährige sehr kooperativ gezeigt: Durch seinen Hinweis habe der Verdächtiger in Deutschland festgenommen werden können. "Von ihm geht kein Gefährdungspotenzial für Österreich aus", sagte Blaschitz.