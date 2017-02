In der Nacht auf Mittwoch ist es in weiten Teilen Österreichs zu einem kleinen Wintereinbruch gekommen: In Wien sind einige Zentimeter an Neuschnee hinzugekommen. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt besteht laut Meteorologen weiterhin Glatteisgefahr.

Lage entspannt sich wieder

"Die Glatteisgefahr bleibt östlich von Salzburg noch bis Mittwochfrüh bestehen", sagt "Ubimet"-Chefmeteorolge Manfred Spatzierer.

Eine Entspannung der Lage setzt sich laut Wetterdienst "Ubimet" dann im Laufe des Mittwochs durch. Die Temperaturen steigen langsam überall ins Plus, nur im Waldviertel bleibt es weiterhin leicht frostig, wie die Meteorologen vorhersagen. Dazu werden Regen und Schneefall allmählich weniger und schwächer.

Wien versinkt im Schnee

Die nächtlichen Schneefälle in Wien haben die Mitarbeiter der MA 48 am Mittwoch zeitig aus dem Bett geholt. Um 3.00 Uhr rückte die gesamte Straßenreinigung aus, um der weißen Pracht auf den Straßen Herr zu werden. Am Vormittag waren insgesamt 1.650 Personen mit 350 Raum- und Streufahrzeugen im Einsatz, teilte die MA 48 in einer Aussendung mit.

Bild 1 von 10 © Bild: Privat Wintereinbruch In Wien ist es in der Nacht auf Mittwoch zu heftigen Schneefällen gekommen.

Bild 2 von 10 © Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

















Unterstützung erhielt der städtische Winterdienst erneut von privaten Schneeräumern. Die Stadt kümmert sich insgesamt um 2.800 Kilometer Straße bzw. um eine Fahrbahnfläche von 23 Millionen Quadratkilometern. Auch 610.000 Laufmeter Gehsteige, Stiegen und kombinierte Geh- und Radwege sowie rund 24.000 Straßenübergänge sowie das gesamte Radnetz fallen in die Verantwortung der orangen Truppe. Für die Autobahnen und Schnellstraßen einschließlich der Südosttangente ist wiederum die Asfinag zuständig.

In der Nacht auf Mittwoch wurden in Wien auf der Hohen Warte laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) zwölf Zentimeter Neuschnee gemessen.

Lawinengefahr in Tirol gestiegen

Neuschnee, Regen und Wind haben die Lawinengefahr in Tirol am Mittwoch ansteigen lassen. Am ungünstigsten waren die Verhältnisse in der Silvretta, wo es bis zu 50 Zentimeter geschneit hatte, erklärten die Experten des Landes. Dort herrschte eine "kritische" Stufe 3 der fünfteiligen Gefahrenskala.

Mit der Tageserwärmung seien dort vereinzelt noch spontane Schneebrettlawinen bis mittlerer Größe aus sehr steilen Schattenhängen oberhalb der Waldgrenze möglich, hieß es. Ansonsten ist die Gefahr laut dem Lawinenwarndienst ganz im Westen und Osten allgemein erheblich, im übrigen Tirol meist mäßig, im südlichen Osttirol gering.

Prognose bis Sonntag

Laut Zamg bleibt es am Donnerstag im Nordosten und Osten oft den ganzen Tag über trüb. Mit Schneefall ist oberhalb von 1.600 Metern Seehöhe zu rechnen. In den übrigen Landesteilen ist es wolkig, entlang der Alpennordseite im Westen auch häufiger sonnig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen minus 2 bis plus 12 Grad, mit den hohen Werten bei föhnigem Südwind.

Langsam klettern die Temperaturen nach oben: Für Freitag sind bereits Maximaltemperaturen von bis zu 14 Grad prognostiziert. Allerdings kann es in Osttirol und Oberkärnten stellenweise regnen. Über den Niederungen vor allem im Osten und im Waldviertel können sich wieder zähe Hochnebelfelder halten.

Am Wochenende erwarten uns zwar ähnlich warme Temperaturen, der Samstag startet aber großteils mit Regen, vor allem im Osten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 2 bis 8, im Westen und im Südosten bis 11 Grad. Auch am Sonntag sollen die höchsten Temperaturen im Westen zu finden sein mit bis zu 12 Grad. Der Sonntag zeigt sich um einiges sonniger als der Vortag: Im Osten ist zu Beginn noch mit einigen Restwolken und ein paar Hochnebelfeldern zu rechnen, tagsüber kommt dann laut Zamg-Prognose aber die Sonne hervor - auch im Westen Österreichs.