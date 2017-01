Das Sturmtief "Axel" ist über Österreich gefegt und hat einige Schäden verursacht: In Niederösterreich rückte die Feuerwehr bei 82 Notfällen aus, berichtete das Landeskommando. Nach dem Sturm folgt laut Meteorologen nun ein Kälteeinbruch mit bis zu eisigen minus 18 Grad.

Sachschäden und Unfälle durch "Axel"

Obwohl Windspitzen bis zu mehr als 100 km/h gemessen wurden, hielten sich die Schäden in Niederösterreich in Grenzen, hieß es von der Feuerwehr. Verletzte wurden demnach keine gemeldet. Die meisten Zwischenfälle wurden aus den Bezirken Mödling, Baden und Krems sowie aus den Wiener Umlandgemeinden gemeldet. Dutzende umgestürzte Bäume beschädigten vor allem Strom- und Telefonleitungen. Teilweise wurden auch Hausdächer abgedeckt und Plakatwände aus der Verankerung gerissen. Im Waldviertel sorgte "Axel" für Schneefall, Sturm und Schneeverwehungen, durch die winterlichen Fahrverhältnisse kam es immer wieder zu Unfällen.

© APA/BFK BADEN/STEFAN SCHNEIDER Tribuswinkel: Feuerwehr wegen Sturmschäden im Einsatz

Auch in anderen Teilen Österreichs haben Verkehrsbehinderungen und Unfälle durch Schneefall sowie Sachschäden durch Sturmböen die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. In Oberösterreich rutschten ein Reise- und ein Linienbus von schneeglatten Fahrbahnen und stürzten um. Insgesamt wurden 16 Insassen verletzt, drei davon schwer. Die Lawinengefahr stieg in mehreren Bundesländern erheblich an. In Oberösterreich gab es zahlreiche Behinderungen im Straßenverkehr, immer wieder saßen Schwerfahrzeuge fest.

In Salzburg führte das Winterwetter ebenfalls zu Unfällen und hängen gebliebenen Fahrzeugen. In Kaprun stürzte ein Pkw rund 15 Meter über eine Böschung. Die vier Insassen aus Russland erlitten leichte Verletzungen. Ein querstehender Lkw blockierte rund eine Stunde lang die Tauernautobahn (A10) bei Werfen in Fahrtrichtung Villach.

Eisige Wetteraussichten

Heuer startet der 6. Jänner ("Heilige Drei Könige") eisig: Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat Frühtemperaturen von bis zu minus 15 Grad vorhergesagt. In den schneebedeckten Alpentälern sei es teils auch noch deutlich kälter. Tagsüber erreichen die Temperaturen maximal minus 2 Grad. Entlang der Alpennordseite zwischen Salzburg und dem westlichen Niederösterreich schneit es laut Meteorologen noch zeitweise, sonst gibt es allerdings viel Sonnenschein.



Der Samstag wird noch kälter: Die Tiefstwerte liegen laut Prognosen in der Früh bei minus 18 Grad. In schneebedeckten Tälern sind sogar Temperaturen unter minus 20 Grad möglich. Die Tageshöchsttemperaturen bleiben mit maximal minus 1 Grad weiterhin im klirrend kalten Bereich. Auch der Sonntag bleibt kalt, zumindest klettern die Werte aber wieder in den Plusbereich. Am Montag liegen die Tageshöchsttemperaturen laut derzeitiger ZAMG-Prognose zwischen minus 1 und plus 4 Grad.