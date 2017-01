Eigentlich sollte die Welt laut Apokalyptikern bereits am 21. Dezember 2012 untergehen. Aufgrund einer rund 800 Jahre alten Handschrift der Maya wurde der Weltuntergang vorausgesagt. Die Erde lebt aber noch, genauso wie die Theorien um neue Weltuntergangs-Szenarien. Auch 2017 soll es wieder soweit sein.

Warum 2017 die Welt untergeht

Eine Gruppe an Apokalyptikern glaubt, dass 2017 das Ende der Welt nahen könnte. Anhänger der "Sword of God Brotherhood" haben bereits 2012 den Jänner 2017 als Zeitpunkt für den Weltuntergang festgesetzt: Sie berufen sich auf den Propheten Gabriel, der vorhergesagt habe, dass jeder im Feuer der Hölle schmoren werden.

Andere Verschwörungstheoretiker legen den 21. August 2017 als Datum für den Untergang der Welt fest: An diesem Tag findet eine Sonnenfinsternis statt. Sie soll den Anfang vom Ende markieren. Weltweite Katastrophen, Hunger und Leiden sollen dann über die Menschen hereinbrechen und rund 75 Prozent allen Lebens auf der Erde auslöschen. Dabei stützen die Apokalyptiker ihre Thesen auf die Bibel, genauer gesagt auf Verse aus der "Offenbarung des Johannes". Außerdem spielen sie auf die Entstehung Israels vor 70 Jahren an: Sie halten nun die Zeit für die Entstehung einer neuen biblischen Generation gekommen.

Die nächsten "Termine"

Bleibt die Welt doch stehen, haben Verschwörungstheoretiker bereits einen neuen Termin für einen Weltuntergang: 2029 soll der Asteroid "99942 Apophis" der Erde gefährlich nahe kommen. Der rund 300 Meter große Apophis soll laut Berechnungen in einer Entfernung von 31.000 Kilometern an der Erde vorbeifliegen. Auch wenn die US-Raumfahrtbehörde Nasa bereits Entwarnung gegeben hat und eine Kollision mit unserem Planeten ausschließt, tut das den Weltuntergangstheorien keinen Abbruch. 2036 soll der Asteroid erneut knapp an der Erde vorbeikommen, auch für dieses Mal ist laut Wissenschaftlern eine Kollision ausgeschlossen.

Sonstige Weltuntergangstermine:

2020: Die Astrologin und Wahrsagerin Jeane Dixon behauptet, dass Armageddon 2020 passieren würde und Jesus zwischen 2020 und 2037 zurückkehren wird, um Satan zu besiegen.

2021: F. Kenton Beshore, Präsident der Weltbibelgesellschaft, sagt vorher, dass Jesus 2021 zurückkehren wird.

2026: Mitglieder der "Messiah Foundation International" glauben an einen Weltuntergang im Jahr 2026 - wieder einmal soll ein Asteroid der Grund sein.

2060: Kein geringerer als Wissenschaftler Isaac Newton soll zu Beginn des 18. Jahrhunderts das Ende der Welt für das Jahr 2060 prognostiziert haben. Gründliche Studien der Bibel sollen ihn auf dieses Datum gebracht haben.

2200: Für viele Apokalyptiker, die an das Doomsday-Argument glauben, ist es 2200 soweit: Dieses Argument beruht auf einer Wahrscheinlichkeitsaussage über den Zeitpunkt, an dem die Menschheit ausstirbt, anhand von nur einer Schätzung der Anzahl aller bisher geborenen Menschen.

