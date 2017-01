Drei Bilder und eine Erkenntnis. Das erste Bild ist ein Sticker, ein Aufkleber, ein Plakat, welches in der Türkei vor Weihnachten vor allem online Verbreitung fand. Einem als Santa Claus verkleideten Mann werden darin Prügel angedroht oder gleich eine Pistole an den Kopf gehalten. "Feiert nicht die Feste der Ungläubigen" war die brachiale Botschaft, die mit Silvester ihre Fortsetzung fand. Da schloss sich auch die staatliche Religionsbehörde an und warnte ihre allzu säkular geprägten Landsleute, sich nicht "verschwenderischen Silvesterfeiern hinzugeben, die einer anderen Kultur entstammen". Es sollte die Nacht werden, in der in einem Istanbuler Klub 39 Menschen bei einem mutmaßlichen IS-Anschlag sterben.

Das zweite Bild kommt vom Flughafen in Istanbul. Dort entsteigt der türkische Modedesigner Barbaros Şansal einem Flieger. Er ist in Begleitung von Polizisten, die ihn über die Gangway führen. Tage zuvor hatte Şansal ein Video gepostet, in dem er sich unflätig über Frömmelei, Korruption und verschwindende Pressefreiheit in der Türkei empörte. Obwohl er den Namen Erdoğan gar nicht aussprach, reichte es, dass ihn die Vasallenrepublik Nordzypern an seinem Urlaubsort festnahm und in den Flieger nach Istanbul steckte. Währenddessen war in türkischen Medien schon von einem Exempel, das an Şansal statuiert gehöre, die Rede. Die staatliche Nachrichtenagentur verbreitete daraufhin geflissentlich, wann die Maschine mit ihm an Bord landen würde. Und kaum angekommen, stürzte sich noch auf dem Rollfeld ein Lynchmob auf den Schwulenaktivisten und Designer. Eine Meute, angestachelt und aufgehetzt, verprügelte Şansal im Beisein der Polizisten, bevor er ins Gefängnis abgeführt wurde. Der Bürgermeister Ankaras, ein Parteigänger Erdoğans, twitterte daraufhin, dass Gewalt zwar abzulehnen sei, aber Verräter wie Şansal eben mit dem Volkszorn rechnen müssten.

Das dritte Bild ist ein ins Deutsche übersetztes Blatt Papier. Es beschreibt in groben Zügen eine Verfassungsreform, über die Präsident Erdoğan sein Volk noch im Frühling abstimmen lassen will. Bekommt sie eine Mehrheit, gibt es ihm die unumschränkte Macht. Der Premierminister wäre abgeschafft, der Präsident würde fortan per Dekret regieren, könnte das ihm unterstellte Parlament jederzeit auflösen und Einfluss auf die Justiz nehmen. Dieses Papier ist nichts anderes als eine vom Volk noch zu beschließende Ermächtigung zur Diktatur.

Drei Bilder und eine Erkenntnis. Erst ist es eine Stimmung, dann die durch sie hervorgebrachte Gewalt und am Ende ein mit Tinte zum Ausdruck gebrachter Bruch. Die Türkei war Europa in hundert Jahren nie ferner. Wer das nicht erkennt und danach handelt, verschließt die Augen vor der Realität.

