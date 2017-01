In letzter Zeit eine Umarmung bekommen? Nein? Dann wird's aber Zeit! Denn der 21. Jänner ist der offizielle Welt-Knuddel-Tag. Da sollte gekuschelt werden, was das Zeug hält – egal ob mit dem oder der Liebsten, mit der besten Freundin oder dem treuen vierpfotigen Gefährten.

Abgesehen davon, dass sich ein fester Drücker einfach wunderbar anfühlt, tut er auch unserer Gesundheit gut. Wir liefern Ihnen fünf handfeste Gründe fürs Kuscheln.

1. Mindert Stress

Wer sich regelmäßig knuddeln lässt, hat ein stressfreieres Leben. Wie Robera Lee vom Beth Israel Medical Center in New York City gegenüber "cnn.com" berichtet, reduzieren Umarmungen die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Je weniger Stresshormone sich wiederum in unserem Körper tummeln, desto ruhiger und ausgeglichener fühlen wir uns ...

2. Stärkt die Abwehr

... und desto gesünder sind wir. Sie haben's sicher selbst schon bemerkt: Je mehr Stress wir haben, desto anfälliger sind wir für Grippe und Co. Das liegt daran, dass besagtes Cortisol unser Immunsystem schwächt. Folglich gilt: Je weniger Stresshormone, umso stärker unsere Abwehrkräfte – und umso gesünder wir selbst.

3. Stärkt das Vertrauen

Während wir von unserem Partner im Arm gehalten werden, wird unser Körper von Oxytocin durchströmt –auch Kuschelhormon genannt. Dieses Hormon trägt dazu bei, dass wir uns sicherer fühlen und einander vertrauen. Außerdem verringert es die Ausschüttung von Cortisol und reduziert so Stress.

4. Lindert Schmerz

Was macht eine Mama, deren Kind sich das Knie aufgeschlagen hat, als Erstes? Richtig! Sie umarmt ihren kleinen Schatz. Das hat seinen guten Grund, denn Umarmungen lindern nachweislich Schmerz. Auch hier ist wieder das Hormon Oxytocin im Spiel, das uns nicht nur stressresistenter, sondern auch unempfindlicher gegenüber allen möglichen Wehwehchen macht.

5. Senkt den Blutdruck

Last but not least: Umarmungen wirken Wunder gegen Bluthochdruck. Wenn Sie also mal wieder auf 180 sind, holen Sie sich einen festen Drücker von einem lieben Menschen – und gleich wird es Ihnen wieder besser gehen.

Heißer begehrt als Sex

Kurz gesagt: Umarmungen sind die ultimative Medizin für Körper und Seele. Nicht umsonst stehen sie für Single-Frauen ganz oben auf der Liste begehrter Zärtlichkeiten. Und sowohl Solo-Männer wie -Frauen vermissen Umarmungen während ihrer partnerlosen Zeit mehr als Sex.