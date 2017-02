Der Transfer von Stürmer Jonatan Soriano von Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg zum chinesischen Erstligisten Beijing Guoan ist perfekt. Für den Wechsel des 31-Jährigen zum Fünften der vergangenen Super-League-Saison soll Salzburg eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro erhalten.

Soriano erhält in Peking einen Zweijahresvertrag, gaben die Salzburger am Montag bekannt. Der Spanier war in den vergangenen Jahren ein Erfolgsgarant der Bullen, kam seit Jänner 2012 in 202 Matches auf 172 Tore. Er hat mit den Salzburgern je vier Meister- und Cup-Titel geholt, dreimal wurde er in Österreich Torschützenkönig.