Was wurde aus "Paul Pfeiffer"?

Kinder, wie die Zeit vergeht! In der Serie "Wunderbare Jahre" konnte man die beiden Freunde Paul Pfeiffer (gespielt von Josh Saviano) und Kevin Arnold (gespielt von Fred Savage) 115 Folgen in sechs Staffeln dabei beobachten, wie sie erwachsen wurden. Die US-amerikanische Dramedy wurde von 1988 bis 1993 produziert, seit dem sind einige Jahre ins Land gezogen. Was Josh Saviano heute macht.

Der erwachsene "Kevin" kommentierte in der Serie seine Kindheitserinnerungen - gerne auch ironisch - aus dem Off. Sie drehten sich um Liebe, Schule, Familie und Freunde. Aber auch Themen der damaligen Zeit, wie beispielsweise der Vietnam-Krieg, Studenten-Demos, die Morde an Robert F. Kennedy und Martin Luther King, wurden darin thematisiert.

Doch der damalige Nerd mit der dicken Hornbrille machte dann etwas ganz anderes. Joshua David "Josh" Saviano ist mittlerweile 40 Jahre alt und hat dem Showgeschäft jahrelang den Rücken gekehrt. 1994 hat er angefangen an der Eliteuni "Yale" Politikwissenschaften zu studieren und hat darin auch seinen Abschluss gemacht.

Nachdem er als Anwaltsgehilfe in einer Kanzlei gearbeitet hat sowie als Berater in einem Internetunternehmen, wollte er Jurist werden. Daher schrieb er sich 2001 bei der "Benjamin N. Cardozo School of Law" der "Yeshiva University" ein. 2003 schloss er die Ausbildung erfolgreich ab und wurde später auch als Anwalt zugelassen. Danach war er elf Jahre lang als Wirtschaftsanwalt in der Kanzlei "Morrison Cohen" tätig.

© Alberto E. Rodriguez/Getty Images "Waunderbar Jahre"-Stars heute: Josh Saviano, Alley Mills, Danica McKellar, Olivia d'Abo und Fred Savage

Zurück im Showgeschäft

Doch er kehrte wieder zurück auf die Bildschirme. In der Serie "Law & Order: New York" übernahm er 2014 passenderweise die Rolle eines Anwalts. Josh dürfte wieder Blut geleckt haben, denn er entschied sich dafür, seine Erfahrungen am andere weiterzugeben und gründete eine Beraterfirma namens "Act 3 Advisors", wo er "Beratung für einflussreiche Menschen, Künstler und Unternehmer, die sich von einer Persönlichkeit zur Marke weiterentwickeln wollen" anbietet, wie auf seinem LinkedIn-Profil steht. Außerdem ist der "Paul Pfeifer"-Darsteller verheiratet und stolzer Papa.

© Jason Merritt/Getty Images

Spielte Marilyn Manson "Paul Pfeiffer"?

Aufgrund der optischen Ähnlichkeit kursierte jahrelang das Gerücht, er sei Marilyn Manson. Als ein Redakteur des "Star Magazine" Saviano daraufhin befragte, meinte er kryptisch: "Was wäre Ihnen lieber, dass die Leute denken, man wäre ein dämliches Kind aus 'Wunderbare Jahre', oder ein satanischer Rockstar? Es klingt halt cooler."

© Danny E. Martindale/Getty Images

Was aus Fred Savage, der in der Serie "Kevin Arnold" spielte, wurde, lesen Sie hier.