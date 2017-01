Die FPÖ lehnt die Pläne von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zum Wahlrecht ab. Die "Wunschvorstellung", wonach die stärkste Partei automatisch bei der Mandatsvergabe bevorzugt werden soll, zeugt für Generalsekretär Herbert Kickl "von einem unterentwickelten Demokratieverständnis" und sei so "mit Sicherheit nicht zu machen sein", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Freiheitlichen.

"Für uns Freiheitliche ist jede Stimme gleich viel wert und wir sind der Ansicht, dass dadurch der Wählerwille bestmöglich zum Ausdruck gebracht werden kann", machte Kickl klar. "Daher brauchen wir auch keine politischen 'Zuwaagen' oder sonstige Tricksereien, die das Plebiszit verzerren und irgendeine Partei bevorzugen sollen", meinte der FPÖ-Generalsekretär weiter.

Kickl verwies in diesem Zusammenhang auf "die für Innovation wenig berühmte Wiener SPÖ", die sich sogar vor der vergangenen Landtagswahl in dieser Frage bewegt und das alte mehrheitsfördernde Wahlrecht reformiert habe. "Dass Kern hier jetzt einen Weg zurück einschlagen möchte, sagt jedenfalls sehr viel über seine eigentlichen Motive aus", so der freiheitliche Generalsekretär.

Grundsätzlich positiv zum mehrheitsfördernden Wahlrecht reagierte das Team Stronach, auch wenn man es dort noch nicht so richtig glauben kann. "Kern hat ja die Probleme in unserem Land erkannt - und teilweise auch Lösungsansätze - aber sein gestriger Auftritt war gefühlt die 300ste Ankündigung eines Neustarts", kommentierte Klubobmann Robert Lugar die Kanzlerrede.

Zusammen mit der ÖVP werde ein Neustart, eine Politik der Reformen nicht gelingen, glaubt Lugar, "das haben die vergangenen Jahre und Jahrzehnte der Großen Koalition schon gezeigt". Es sei auch "völlig egal, wer an der Spitze der Regierungsparteien steht", da die Koalition nicht zu retten sei. Lugar: "Deshalb begrüßt das Team Stronach auch Kerns Vorschlag des Mehrheitswahlrechts, weil dadurch Platz für eine neue Regierung gemacht wird."