Serien-Liebhaber dürfen sich freuen: Netflix, Amazon Prime und Co. sorgen im neuen Jahr für jede Menge Nachschub. Hier der große Überblick, welche neue Serien der Markt ab Jänner im Angebot hat.

Eine Reihe betrüblicher Ereignisse



Die cleveren Baudelaire-Waisen müssen bei ihrer unglückseligen Odyssee gegen den bösen Grafen Olaf zahlreiche Tests bestehen, um uralte Familiengeheimnisse aufzudecken. In dieser schwarzhumorigen Adaptation der gefeierten Kinderbuchreihe von „Lemony Snicket“ ist Neil Patrick Harris neben Joan Cusack zu sehen.

Info: Staffel 1 startet am 13. Januar bei Netflix

© Netflix Eine Reihe betrüblicher Ereignisse

One Day At A Time

In dem Reboot des gleichnamigen Comedy-Serienhits aus dem Jahr 1975 erzieht eine jüngst alleinstehende Latina ihre Tochter und ihren Sohn wohl oder übel mit der „Unterstützung“ ihrer altmodischen Mutter.

Info: Staffel 1 startet am 6. Januar bei Netflix

© Netflix One Day At A Time

Frontier

Im Mittelpunkt dieser Abenteuer-Dramaserie stehen die chaotischen und brutalen Machtkämpfe im nordamerikanischen Pelzhandel des 18. Jahrhunderts. Angeführt von Declan Harp (Jason Momoa) soll das Monopol der Hudson’s Bay Company zerschlagen werden. Die ersten Kritiken zeigten sich positiv beeindruckt von der Serie, so wird sie als „Action bepackt, unkompliziert und sehr unterhaltsam“ beschrieben in „The Globe and Mail“.

Info: Staffel 1 startet am 20. Januar bei Netflix

© Netflix Frontier

You Me Her

Ein Zeitungsbericht inspirierte diese Comedy-Serie, die am 18. Jänner auf Netflix startet. Sie zeigt ein in der Sackgasse angekommenes Ehepaar, das aufgrund des fordernden Berufsalltags und eines unerfüllten Kinderwunsches an einer Midlifecrisis leidet. Da besucht Ehemann Jack das Callgirl Izzy, jedoch ohne den Seitensprung zu vollziehen. Er beichtet es seiner Frau Emma, die daraufhin ebenfalls das Callgirl besucht. Das Paar beschließt ein Beziehungsexperiment zu dritt zu starten, Izzy glabt jedoch, sich auf eine gleichberechtigte Dreiecksbeziehung einzulassen. Gred Poehler gibt Jack, Rachel Blanchard spielt Emma und Melanie Papalia das Callgirl Izzy.

Info: Staffel 1 startet am 18. Januar auf Netflix

© Netflix You Me Her

Riverdale

Auf Basis der seit mehr als 50 Jahren produzierten Archie-Comics beruht die neue Serie „Riverdale“, die eigentlich vom amerikanischen Sender The CW produziert wurde, nun aber auch von Netflix gezeigt wird. Darin steht die ewige Dreiecksbeziehung zwischen dem Teenager Archie Andrews, dem Mädchen von Nebenann, Betty Cooper und der reichen Veronica Lodge im Mittelpunkt. Mit dabei ist auch „Twin Peaks“-Star Mädchen Amick oder „Beverly Hills“-Liebling Luke Perry. Info: Staffel 1 startet am 27. Januar auf Netflix

Terrace House: Aloha State

„Big Brother“ lässt grüßen. „Terrace House: Aloha State“ ist eine Reality-Serie aus Japan, in der eine aus sechs Fremden zusammengewürfelte Truppe Jugendlicher unter einem Dach zusammenlebt. Frühere Staffeln zeigten dasselbe „Experiment“ in Shonan oder Tokio, nun findet die Reality-Show auf der Hawaii-Insel Oahu statt.

Info: Staffel 1, Teil 1 startet am 24. Januar auf Netflix

© MAKOTO KIRYU Terrace House: Aloha State

The Investigator: A British Crime Story

In dieser Mini-Serie rollt Mark Williams-Thomas den Fall Carole Packman erneut auf. Die Ehefrau und Mutter verschwand im Jahr 1985 spurlos. Ihr Mann Russell Causley sitzt für den mutmaßlichen Mord lebenslang im Gefängnis, bestreitet aber die Tat, da niemals eine Leiche gefunden wurde. Williams-Thomas versucht nun mit Hilfe von Nachbarn und Freunden die letzten Schritte der Verschwundenen nachzuverfolgen.

Info: Staffel 1 startet am 13. Januar auf Netflix

© Netflix The Investigator: A British Crime Story

Santa Clarita Diet

Die Comedy-Serie „Santa Clarita Diet“ zeigt ein Ehepaar, das als Immobilienmakler in dem titelgebenden Vorort von Los Angeles ein unzufriedenes Leben führt. Doch dann durchlebt Sheila eine dramatische Veränderung, die Tod und Zerstörung mit sich bringt – und zwar auf gute Art und Weise. Drew Barrymore gibt Ehefrau Sheila, Timothy Olyphant ihren Gatten Joel.

Info: Staffel 1 startet am 3. Februar bei Netflix

You Are Wanted

Mit der sechsteiligen Thrillerserie "You are Wanted" startet Amazon Prime Anfang 2017 die erste in Deutschland gedrehte Fiction-Produktion eines der großen Streaminganbieter im Netz. Matthias Schweighöfer fungiert als Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller und gerät in der sechsteiligen Thrillerserie als Berliner Projektmanager ins Visier eines Hackers, der sein Berufs- und Privatleben durcheinanderbringt. Mit dabei ist auch Alexandra Maria Lara. Gestartet wird die Serie im März.

Info: Staffel 1 startet im März auf Amazon Prime

© Stephan Rabold / Pantaleon You Are Wanted

Sneaky Pete

In „Sneaky Pete“ geht es um einen Trickbetrüger, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er nimmt die Identität seines Zellengenossen an, um sich in der freien Welt vor der Mafia zu verstecken und beginnt in einem Kautionsbüro zu arbeiten. Die Serie stammt aus der Feder von „Breaking Bad“-Star Bryan Cranston und David Shore. Ein Pilot wurde bereits 2015 von Amazon ausgestrahlt, danach ging die Serie in Produktion und startet nun am 13. Januar.

Info: Staffel 1 startet am 13. Januar bei Amazon Prime

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Die zehnteilige Miniserie, die den Zivilprozess gegen den Ex-Footballstar O.J. Simpson (Cuba Gooding Jr.) wegen des Mordes an seiner Ex-Frau sowie dessen Freund, nachzeichnet, mutierte zum großen Emmy-Gewinner dieses Jahres. Eine zweite Staffel soll in den USA im Januar starten, hierzulande ist der Start der ersten Staffel für den 6. Januar 2017 bei Sky Atlantic anberaumt.

Info: Staffel 1 startet am 6. Januar bei Sky Atlantic

© 2016, FX Networks. All rights reserved. The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Lethal Weapon

Basierend auf der Spielfilmreihe kommt nun auch die Serie „Lethal Weapon“ ins Fernsehen. Anfänglich bei ProSieben geplant, startet die Serie am Montag, den 6. Februar nun auf Sat 1. Die 18 Folgen werden jeweils um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Info: Staffel 1 startet am 6. Februar auf Sat 1

Z: The Beginning of Everything

"Z: The Beginning of Everything" entführt ins New York der 1920er Jahre. Inmitten der Roaring Twenties findet sich Zelda Sayre Fitzgerald wieder, ihres Zeichens eine junge Frau aus den Südstaaten, die sich für Kunst, Musik und Literatur interessiert und die Welt für sich entdecken möchte.

Ausschweifende Partys und existenzphilosophische Grundsatzdiskussionen: Zelda interessiert sich für das Extreme und ist gleichermaßen fasziniert davon. Ihr Mann, der damals noch unbekannte F. Scott Fitzgerald, teilt diese Leidenschaft. Unsterblich sind sie ineinander verliebt, ehe sie zu einem der berühmtesten Promi-Paare jener Epoche werden. Doch mit dem steigenden Ruhm nehmen auch die Probleme zu, denen sich Zelda im Schatten ihres Liebsten stellen muss.

Die Serie „Z: The Beginning of Everything“ feierte ihr Debüt bereits im November 2015, als die Pilotfolge ausgestrahlt wurde. Damit war jedoch vorerst Schluss. Jetzt erst werden alle zehn Folgen der ersten Staffel gezeigt, ab 27. Januar sind sie auf Amazon Prime zu sehen. Christina Ricci spielt darin Zelda Fitzgerald und David Hoflin ihren Gatten.

Info: Staffel 1 startet am 27. Januar auf Amazon Prime

American Gods

Basierend auf Nail Gaimans gleichnamigem Roman dreht sich „American Gods“ um einen bevorstehenden Krieg zwischen Gottheiten. Die „neuen Götter“ in Form von Medien, Berühmtheiten und Drogen drohen die Macht zu übernehmen. Um das zu verhindern, sucht der ehemalige Häftling Shadow Moon gemeinsam mit dem alten Gott, Mr. Wednesday nach Verbündeten. Die Show wird laut Ankündigung 2017 auf Amazon Prime starten, wann genau, ist jedoch noch nicht bekannt.