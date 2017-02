Bei keiner anderen Automarke lässt sich der Image-und Technikwandel so gut festmachen wie bei Volvo. Früher gereichten die Modelle des schwedischen Autobauers honorigen Persönlichkeiten wie dem ehemaligen Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger oder dem emeritierten Papst Benedikt XVI. zum probaten Fortbewegungsmittel - heute kurven vielleicht nicht exakt so ehrbare, aber in der Society umschwärmte Individuen wie Brutalo-Regisseur Quentin Tarantino oder Rüpel-Kicker Zlatan Ibrahimović in den Autos aus Göteborg von Filmpremieren zu Meisterschaftspartien.

Volvos galten zwar als sichere, aber gleichermaßen altvaterische Autos. Die Nachfrage sank, die Schweden rutschten in die Krise und wurden an Ford verkauft und weiterverhökert. Der Geely-Konzern, daheim in China eine große Nummer in der Autobranche, kaufte 2010 die Skandinavier, investierte und machte das einzig Richtige: Er ließ Volvo an der langen Leine.

Heute steht die Marke ausgezeichnet da mit seinen Autos der neuen Generation. Bestes Beispiel ist die 90er-Serie, die in der Premiumklasse eine ernsthafte Rolle spielen möchte. Kein leichtes Unterfangen, denn da lauern die Platzhirsche Audi, BMW und Mercedes.

Der Kombi V90 hat mit seiner modernistischen Front, der eleganten Linienführung und dem schrägen Heck ein perfektes Entree in diese Liga. Dass mit 1.525 Liter Maximalvolumen nicht ganz so viel hinten hineinpasst wie in den Vorgänger V70, na, mein Gott. Dafür zeugen der Bierkisten-Stopper oder die Krimskrams-Ablage, dass die Schweden mitdenken und obendrein Humor haben. Innen verwöhnt eine pipifeine Lederausstattung und verärgert ein klein wenig das Abrufen der unzähligen Funktionen am hochkant eingebauten Touchscreen. Allein die Klimaeinstellung finden, das verlangt Geduld.

Wir wählten den stärksten Diesel mit 235 PS für unseren Test. Den silbernen Drehknopf in der Mittelkonsole muss man auch erst einmal finden, aber daran gedreht, schnurrt der Selbstzünder manierlich wie ein Kätzchen los - und verstellt sich akustisch als Sechszylinder, obgleich Volvo ja deren nur mehr vier verbaut. Kein spürbares Manko, denn durch einen kleinen Trick wird dem Turbolader zusätzliche Luft zugefächelt. Folge des Dopings: kein Turboloch, und der V90 stürmt vehement los. Natürlich wird aus einem fast zwei Tonnen schweren Kombi keine Sportskanone, aber fast in allen Lebenslagen ist genügend Saft da. Und dank des serienmäßigen Allradantriebs meistert der V90 harte Winter ebenso wie scharfe Kurven.

Daten

Volvo V90 D5 AWD

Preis: € 63.560,-

Motor: 4 Zylinder, Turbodiesel, 1.969 ccm

Leistung: 235 PS (173 kW)

Spitze: 230 km/h 0-100: 7,0 Sek.

Verbrauch: 7,1 l/100 km

Emission: 188 g CO2/km

Fazit: Der V90 hat in allen Disziplinen zugelegt: bei der Größe, bei der Eleganz, beim Image, aber auch beim Preis.