Vater und Sohn vertrieben Einbrecher in OÖ

Wilhering (APA) - Ein Mann und sein Sohn aus Wilhering (Bezirk Linz-Land) haben in der Nacht auf Freitag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der Mann wollte gerade mit einer Bohrmaschine den Schließzylinder der Haustür aufbohren, was den Hauseigentümer und seinen Sohn weckte. Als die beiden den Mann entdeckten, ergriff er die Flucht und fuhr mit einem Auto davon, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Der Mann dürfte offensichtlich bereits am Vortag das Haus in Wilhering ausspioniert haben. Er soll sich als Verkäufer ausgegeben haben und bat an der Tür polnische Holzfiguren an. Auch andere Bewohner aus Wilhering bestätigten diese Vorgehensweise. Eine Personenbeschreibung des Mannes konnte jedoch noch nicht abgegeben werden.