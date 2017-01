Größere wirtschaftliche Zuversicht und höheres verfügbares Urlaubsbudget erhöhen die Reisefreudigkeit. Terrorbedrohung und politische Krisenherde beeinflussen Wahl der Reisedestination. Das Reisebüro gewinnt an Bedeutung. Europa- und Städtereisen gewinnen, aber auch Reisen in die Ferne. Urlaub in Österreich bleibt ein Dauerbrenner. Es gibt den Trend zu Stille und Einfachheit.