Türkische Armee griff IS-Stellungen in Syrien an: 22 Tote

Die türkische Armee hat nach eigenen Angaben Stellungen der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien angegriffen und dabei 22 Aufständische getötet. An dem Einsatz seien Kampfflugzeuge und Artillerie beteiligt gewesen, teilten die Streitkräfte am Montag mit. Demnach gab es auch russische Angriffe in der Nähe der Stadt Al-Bab, die von den Extremisten kontrolliert wird.

Die Türkei startete vor vier Monaten ihren Einsatz gegen den IS. Erklärtes Ziel ist es, die Islamisten von der türkischen Grenze zurückzudrängen. Sie haben für mehrere schwere Anschläge in dem NATO-Staat die Verantwortung übernommen. Die türkische Armee versucht zugleich in Nordsyrien, auch kurdische Milizen zurückzudrängen, weil sie ein Erstarken der verbotenen PKK im eigenen Land befürchtet.