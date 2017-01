Trump wird US-Präsident

Er will Amerika "great again" machen: Heute wird Donald Trump zum 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika angelobt. In New York haben bereits tausende Menschen gegen ihn demonstriert, darunter auch Prominente wie Sängerin Cher oder Schauspieler Robert De Niro. Was vom neuen Präsidenten zu erwarten ist und wie der Tag der Angeblobung ablaufen wird.

Hunderttausende finden sich schon in der Früh in der Hauptstadt Washington ein, um seinem Ablegen des Amtseides um kurz vor 12.00 Uhr mittags (18.00 MEZ) beizuwohnen. Ebenfalls Hunderttausende Menschen wollen dagegen demonstrieren. Trump kündigte am Vorabend an, als Präsident die vielfältig gespaltenen USA zusammenbringen zu wollen. "Wir werden Amerika für alle Amerikaner groß machen, für jedermann", sagte der 70-Jährige.

So läuft die Amtseinführung ab

06.30 Uhr (12.30 Uhr MEZ): Am Kapitol beginnen die Sicherheitsüberprüfungen.

07.00 Uhr (13.00 Uhr): Auf einem Platz direkt an der Route der Parade wollen sich erste Demonstranten sammeln. Die Protestaktion der "ANSWER Coalition" ist genehmigt und soll mehrere Stunden dauern.

08.00 Uhr (14.00 Uhr): Weitere Demonstranten treffen sich, um zur Mall zu ziehen. Ihre Proteste sind nicht genehmigt. Daraufhin werden Donald Trump, sein Vize Mike Pence und ihre Familien einen Gottesdienst in der St John's Church besuchen. Barack Obama und seine Frau Michelle empfangen den Republikaner und die künftige First Lady Melania anschließend im Weißen Haus. Dann begleitet der scheidende Präsident seinen Amtsnachfolger zum Kapitol.

09.30 Uhr (15.30 Uhr): Am Kapitol beginnen die Feierlichkeiten mit Musik. Die Nachwuchssängerin Jackie Evancho singt die Nationalhymne.

11.30 Uhr (17.30 Uhr): Eröffnungsrede am Kapitol. Vertreter mehrerer Religionsgemeinschaften sprechen Gebete. Anschließend wird Trumps Vize Mike Pence ins Amt eingeschworen.

12.00 Uhr (18.00 Uhr): Donald Trump legt auf den Stufen des Kapitols den Amtseid ab. Anschließend wird er seine mit Spannung erwartete Rede halten. Dann isst er im Kapitol zu Mittag.

15.00 Uhr (21.00 Uhr): Die Parade zum Weißen Haus beginnt. Eine Gruppe von Demonstranten hat angekündigt, den Zug zu stören. Ihre Proteste sind nicht genehmigt.

19.00 bis 23.00 Uhr (01.00 bis 05.00 Uhr): Trump und seine Frau Melania nehmen an drei Bällen teil.

© imago/ZUMA Press Trump und seine Frau Melania

Trumps Trümpfe

Gegner und Kritiker fürchten Trumps Naturell, Haltung und Einstellungen. Doch was plant Trump in seiner Amtszeit? Nach der Vereidigung von Donald Trump am Freitag könnte sich in der amerikanischen Politik sehr viel sehr schnell ändern. Als Präsident erhält der Republikaner das Recht, Anweisungen - "executive orders" (EO) - zu erlassen, die mit seiner Unterschrift faktisch Gesetzeskraft erlangen. Zwar sind sie nur in gewissen Bereichen gültig und schwächer als die Gesetze des Kongresses oder die Urteile der Gerichte.

Allerdings hatte Trumps Vorgänger Barack Obama große Teile seiner Außenpolitik mit Hilfe derartiger Erlasse am republikanischen Kongress vorbei gestaltet. Nichts hindert Trump daran, sie, sobald er als US-Präsident angelobt worden ist, per Federstrich rückgängig zu machen. Das wäre nicht ungewöhnlich: Obama unterschrieb dem Pew Institute zufolge selbst 30 Erlasse, die frühere änderten oder außer Kraft setzten.

1. Aus für Obamacare?

Ein solcher Erlass könnte das von Obama eingeführte Gesundheitssystem "Obamacare" (Affordable Care Act) betreffen. Schon während seines Wahlkampfes kündigte Trump an, das Prestigeprojekt seines Vorgängers sterben lassen zu wollen. Das Gesundheitssystem, dass eine Krankenversicherung für alle ermöglichen soll, ist in den USA umstritten. Zu wenige Versicherte und eine einseitige Versichertengruppe - vor allem ältere und gesundheitlich angeschlagene Menschen nutzen das System - führen zu immer höheren Kosten. Die Versicherungsunternehmen, die Obamacare-Versicherungen zu günstigen Preisen anbieten, überlegen nun, auszusteigen oder drohen mit Prämienerhöhungen von bis zu 60 Prozent (in Texas und Georgia).

2. Guantanamo

Das berüchtigte und umstrittene Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba könnte unter Trump wieder neue Insassen erhalten. Obama hatte bis zuletzt Gefangene freigelassen. Trump hat erst Anfang Jänner gefordert, keine "gefährlichen" Gefangenen mehr aus Guantanamo freizulassen. Eines seiner Wahlkampfversprechen lautete: Guantanamo soll offen bleiben und sogar noch neue Häftlinge aufnehmen. Auch nach dem Wahlkampf bleibt der Republikaner dabei: Guantanamo soll mit "bösen Jungs aufgefüllt" werden.

3. Internationale Politik

Es wird befürchtet, dass Trump sich nicht an internationale Konventionen hält und Institutionen wie die Nato oder die WTO einfach umgehen beziehungsweise missachten will. Zur Nato ließ Trump etwa verkünden: "Sie ist aber obsolet, weil sie sich nicht um den Terrorismus gekümmert hat." Die USA geben immerhin 3,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus, Deutschland zum Beispiel 1,2 Prozent.

Weiters hat Trump immer wieder klar gemacht, dass er die amerikanische Wirtschaft stärken will, indem große Konzerne ausschließlich Jobs in Amerika schaffen sollen - notfalls will er das mit Strafzöllen durchsetzen. "Ich würde BMW sagen, wenn sie eine Fabrik in Mexiko bauen und Autos in die USA verkaufen wollen ohne eine 35-Prozent-Steuer, dann können sie das vergessen. (...) Sie können Autos für die USA bauen, aber sie werden für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zahlen", sagte Trump. Antidumpingzölle werden aber von der Welthandelsorganisation (WTO) geregelt. Setzt sich Trump über die WTO-Regelungen hinweg, riskiert er einen gewaltigen Handelskonflikt.

Das Team des künftigen US-Präsidenten

Ganz alleine wird Trump seine Vorstellungen in der Amtszeit nicht umsetzen. Dafür hat er sich bereits ein für ihn passendes Team an Ministern zusammengestellt, das die Entscheidungen des neuen Präsidenten mittragen soll:

AUSSENMINISTER: REX TILLERSON, 64. Die Ernennung des bisherigen ExxonMobil-Chefs signalisiert, dass Trump es mit der Wiederannäherung an Russland ernst meint. Tillerson kennt den russischen Staatschef Wladimir Putin seit vielen Jahren. Der Texaner, dessen Energiekonzern mit dem russischen Staatsunternehmen Rosneft kooperiert, ist Träger eines russischen "Freundschaftsordens". In seiner Anhörung durch den Senat bezeichnete er Russland allerdings als "Gefahr".



VERTEIDIGUNGSMINISTER: JAMES MATTIS, 66. Der Ex-General hat jahrzehntelange Erfahrungen auf dem Schlachtfeld. Er war unter anderem in Afghanistan und im Irak im Einsatz. In der Truppe wird der Marineinfanterist als "verrückter Hund" bezeichnet - was als Kompliment gemeint ist. Auch Mattis warnt vor dem russischen Präsidenten Wladmir Putin. Er ist zudem ein Gegner des "Waterboarding" - Trump hatte die Foltermethode im Wahlkampf angepriesen.

JUSTIZMINISTER: JEFF SESSIONS, 70. Der langjährige Senator ist ein erzkonservativer Hardliner. So opponierte er vehement gegen die Einwanderungsreform des bisherigen Präsidenten Barack Obama. Sessions ist eine Reizfigur besonders für Afroamerikaner. Ihm hängen alte Rassismusvorwürfe an. Bei seiner jetzigen Befragung durch den Senat versicherte er, sich für die Rechte der Schwarzen einsetzen zu wollen.

HEIMATSCHUTZMINISTER: JOHN KELLY, 66. Der Ex-General tritt für eine resolute Absicherung der Grenzen ein. Wie Mattis ist er ein Marineinfanterist und kommandierte Kampftruppen im Irak.



FINANZMINISTER: STEVE MNUCHIN, 54 . Über den Ex-Spitzenmanager bei Goldman Sachs schafft sich Trump einen kurzen Draht zur Wall Street - gegen die er im Wahlkampf noch heftig polemisiert hatte. Nach 17 Jahren bei der Investmentbank gründete Mnuchin später seinen eigenen Hedgefonds. Der Investor war einer der großen Profiteure der Immobilienkrise. Er hat auch als Hollywoodproduzent reüssiert.

CHEFBERATER IM WEISSEN HAUS: JARED KUSHNER, 36. Der Ehemann der Trump-Tochter Ivanka ist wie sein Schwiegervater ein steinreicher Immobilienunternehmer. Er hatte entscheidenden Anteil an Trumps Wahlsieg, indem er die Kampagne in den sozialen Netzwerken organisierte. Obwohl außenpolitisch völlig unerfahren, soll er sich um Themen wie die Handelsverträge und den Nahen Osten kümmern.

CHEFSTRATEGE: STEPHEN BANNON, 63. Der Ex-Chef der Website "Breitbart" ist das vielleicht größte Schreckgespenst der Trump-Gegner. Der ultrarechte Scharfmacher hat über seine Publikation brutalste Polemik und wildeste Verschwörungstheorien verbreitet. Auch Bannon arbeitete früher für Goldman Sachs, davor war er Marinesoldat.

STABSCHEF: REINCE PRIEBUS, 44. Der bisherige Parteivorsitzende der Republikaner ist ein Pragmatiker und Moderater. Seine engen Kontakte zum Kongress sollen Trump nützlich werden.