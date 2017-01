Während US-Präsident Obama versucht, Putin mit erneuten Sanktionen gegen Russland vor seinem Abgang noch eines auszuwischen, versucht Nachfolger Donald Trump die Beziehungen zum Kreml zu kitten. Ganz so einfach dürfte das für den neuen US-Präsidenten allerdings nicht werden.

In einer der schärfsten diplomatischen Eskalationen seit dem Ende des Kalten Krieges hatte Obama wenige Wochen vor dem Ende seiner Amtszeit neue Sanktionen gegen Russland verhängt und ließ 35 Diplomaten ausweisen. Der Präsident übte damit Vergeltung, weil er überzeugt ist, dass der Kreml sich mit Hackerangriffen in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt hat. Mit diesem Zug engte Obama den Handlungsspielraum seines Nachfolgers Donald Trump ein, der die Beziehungen zu Russland wieder verbessern will.

Putin lässt Obama auflaufen

Putin machte hingegen deutlich, dass er Obama in dessen letzten Amtswochen nicht länger als maßgeblich ansieht. Statt wie erwartet dutzende US-Diplomaten als Reaktion auf die Sanktionen auszuweisen, lud Putin deren Kinder zu einem Neujahrs- und Weihnachtsfests in den Kreml ein. Mit dem Schritt will Putin den scheidenden US-Präsidenten Barack Obama vor sich her treiben.

Wie es weitergeht zwischen Russland und den USA, hänge von Trumps Politik ab, heißt es aus dem Kreml. Putin betont, er hoffe weiterhin auf eine Wiederherstellung der Zusammenarbeit mit Washington.

» Ich habe immer gewusst, dass er sehr klug ist «

Und wie es aussieht, werden die Hoffnungen Russlands auf eine Annäherung erhört: Trump hat Putin dafür gepriesen, dass er nach den neuen US-Sanktionen vorerst auf Gegenmaßnahmen verzichtet. Das sei ein großartiger Zug, schrieb der designierte US-Präsident am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter. "Ich habe immer gewusst, dass er sehr klug ist."

Wie groß Trumps Handlungsspielraum ist

Trump wird am 20. Jänner in Washington vereidigt. Dann wird sich zeigen, wie wichtige im die russische Freundschaft ist. Der russische Verteidigungspolitiker Franz Klinzewitsch meinte, er rechne damit, dass Trump die US-Strafmaßnahmen nach seinem Amtsantritt wieder aufheben werde. Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte, sie hoffe, Obamas Sanktionen seien "die letzte seltsame, dumme Entscheidung" der scheidenden US-Führung. Unter den ausgewiesenen russischen Diplomaten seien Mitarbeiter, die erst seit zwei Monaten in den USA seien, sagte sie. Russland schicke ein Flugzeug, um die Ausgewiesenen nach Hause zu bringen.

Tatsächlich könnte Trump die Sanktionen nach seinem Amtsantritt am 20. Jänner umgehend aufheben. Allerdings hätte er dabei wohl mit erheblichem Widerstand in seiner Partei zu kämpfen. Etliche Mitglieder fordern eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe gegen Moskau. Die mächtigen republikanischen Senatoren John McCain und Lindsey Graham traten für noch härtere Maßnahmen gegen Russland ein. Es bleibt abzuwarten, inwieweit Trump sich davon einschränken lässt. Immerhin hat er in den letzten Monaten kein Geheimnis daraus gemacht, wie er zu Putin steht.

Lobeshymnen auf Putin - ein Überblick

Bereits seit Jahren erwähnte Trump immer wieder lobend den russischen Präsidenten. Ein Überblick über Trumps Äußerungen:

"Egal, ob man (Putin) mag oder nicht - er macht einen guten Job. Er baut das Image von Russland wieder auf und er baut Russland wieder auf." (2007)

"Denkt ihr, dass Putin diesen November zur Miss-Universum-Wahl kommt? Wenn ja, wird er mein bester Freund. (2013, Twitter)

"Putin wurde in Russland zu einem großen Helden, mit Rekordbeliebtheit. Obamas Beliebtheit hingegen ist hingegen so tief wie noch nie. Traurig." (2014, Twitter)

Trump 2014: "Ich habe indirekt und direkt mit Präsident Putin gesprochen, er hätte nicht netter sein können". Trump im Juli 2016: "Ich habe nie mit ihm gesprochen. Ich weiß nichts über ihn."

"Wäre es nicht nett, wenn wir gemeinsam mit Russland unsere Feinde außer Gefecht setzen würden? Dann müssten wir einmal nicht die vollen Kosten tragen." (2015)

"Er (Putin) hat gesagt, ich sei brillant. Das zeugt von einer gewissen Cleverness."

"::: Aber in diesem System ist er (Putin) der klare Anführer - sehr viel mehr, als unser Präsident ein Anführer war." (2016)

„Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Russland und die Vereinigten Staaten im Kampf gegen Terrorismus und für den Weltfrieden gut zusammenarbeiten können – ganz zu schweigen von wirtschaftlichen und anderen Vorteilen, die aus gegenseitigem Respekt resultieren.“ (2015)

Trump über die Mails, die Clinton als Außenministerin von ihrem Privataccount geschrieben hat: "Russland, wenn ihr zuhört: Ich hoffe, ihr findet die 30.000 E-Mails, die fehlen." (2016)