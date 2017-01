Am Dienstagabend hielt US-Präsident Barack Obama seine Abschiedsrede, jetzt ist sein Nachfolger am Zug. Und Donald Trump will so einiges anders machen als sein Vorgänger. In manchen Punkten strebt der Republikaner sogar das genaue Gegenteil an.

1. Das Schicksal von "Obamacare"

Rund 20 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten sind laut US-Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste durch das von Obama eingeführte Gesundheitssystem "Obamacare" (Affordable Care Act) versichert. Die Gesundheitsversicherung für alle war eines von Obamas zentralen Anliegen während seiner Amtszeit und sollte sein Vermächtnis werden. Unter Trump könnte "Obamacare" bald Geschichte sein.

Der mögliche Untergang des Systems ist aber nicht allein Trump auf die Fahnen zu heften. In den USA ist das System schon länger stark umstritten, es krankt an einigen Stellen. Seit dem Jahr 2014 besteht mit "Obamacare" eine Versicherungspflicht, Unversicherte müssen Strafen zahlen. Das System sieht Folgendes vor: Versicherungsunternehmen bieten für "Obamacare" möglichst günstige-Produkte an. US-Bürger können dann zwischen diesen staatlich regulierten Versicherungen wählen.

Aus der erhofften großen Gesundheitsreform ist letztendlich eine viel kleinere geworden: Profitiert haben dank staatlicher Subventionen bis jetzt vor allem Personen mit niedrigem Einkommen. Die in das System involvierten Versicherungen schreiben schon seit 2014 Verluste. Zu wenige Versicherte und eine einseitige Versichertengruppe - vor allem ältere und gesundheitlich angeschlagene Menschen nutzen das System - führen zu immer höheren Kosten. Die Unternehmen, die Obamacare-Versicherungen zu günstigen Preisen anbieten, überlegen nun, auszusteigen oder drohen mit Prämienerhöhungen von bis zu 60 Prozent (in Texas und Georgia), wie US-Medien berichten.

Das will Trump anders machen:

Während des Wahlkampfes verkündete Trump immer wieder, das Obamacare-Gesetz völlig abzuschaffen und zur freien Marktwirtschaft zurückzukehren. Mittlerweile hat Trump seine Aussage abgemildert. Er kann sich vorstellen, zumindest Teilaspekte des Systems zu übernehmen - wie etwa, dass Kinder bis zum Alter von 26 Jahren über ihre Eltern mitversichert sind. Versicherungen soll es zudem weiterhin verboten bleiben, Patienten mit bestehenden Erkrankungen oder Vorerkrankungen zu benachteiligen. Abschaffen will Trump jedoch die allgemeine Versicherungspflicht und damit die Strafen für nicht krankenversicherte Bürger sowie die staatlichen Subventionen. Und genau das könnte, so wird befürchtet, zu einer Flut an Austritten und zum baldigen Aus von "Obamacare" führen.

2. Zankapfel Guantanamo

Das berüchtigte und umstrittene Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba existiert seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Kurz danach hatte US-Präsident George W. Bush rund 780 Häftlinge dort inhaftieren lassen. Berichte von Misshandlungen und Folter sind im Laufe der Zeit ans Licht gekommen. Obama hat bereits bei seinem Amtsantritt 2009 angekündigt, das Lager schließen zu wollen. Dazu ist es bis zum Ende seiner Amtszeit aufgrund von Gegenwind im Kongress und in der Öffentlichkeit nicht gekommen. Bis zuletzt veranlasste Obama aber Freilassungen von Gefangenen. 185 Häftlinge sind bisher während seiner Präsidentschaft freigelassen worden.

Das will Trump anders machen:

Sein Nachfolger will einen ganz anderen Kurs fahren: Trump hat erst Anfang Jänner gefordert, keine "gefährlichen" Gefangenen mehr aus Guantanamo freizulassen. Eines seiner Wahlkampfversprechen lautete: Guantanamo soll offen bleiben und sogar noch neue Häftlinge aufnehmen. Auch nach dem Wahlkampf bleibt der Republikaner dabei: Guantanamo soll mit "bösen Jungs aufgefüllt" werden.

3. Russische "Freindschaften"

Während US-Präsident Obama versucht, Putin mit erneuten Sanktionen gegen Russland vor seinem Abgang noch eines auszuwischen, bemüht sich Nachfolger Donald Trump um bessere Beziehungen zum Kreml zu. In einer der schärfsten diplomatischen Eskalationen seit dem Ende des Kalten Krieges hatte Obama wenige Wochen vor dem Ende seiner Amtszeit neue Sanktionen gegen Russland verhängt und ließ 35 Diplomaten ausweisen - als Reaktion darauf, dass sich der Kreml mit Hackerangriffen in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt hat.

Das will Trump anders machen:

Trump schwebt statt der jetzigen Feindschaft hingegen eher eine US-russische Freundschaft vor. Dafür hat der künftige US-Präsident schon vorgebaut: mit viel Lob und gutem Zureden. Erst Ende 2016 hat er Putin dafür Anerkennung gezollt, dass er nach den erneuten US-Sanktionen auf Gegenmaßnahmen verzichtet hat. Auf Twitter schrieb Trump: "Ich habe immer gewusst, dass er sehr klug ist." Eine Annäherung an Russland ist daher wohl zu erwarten - trotz angeblich heikler Russen-Dokumente gegen den zukünftigen US-Präsidenten. 2015 verkündete Trump immerhin noch: "Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Russland und die Vereinigten Staaten im Kampf gegen Terrorismus und für den Weltfrieden gut zusammenarbeiten können – ganz zu schweigen von wirtschaftlichen und anderen Vorteilen, die aus gegenseitigem Respekt resultieren."

4. Die Mauer

Obama ist ein Gegner von Mauern, er setzt lieber auf Kooperationen. Unter dem noch amtierenden US-Präsidenten war deshalb von einer Grenzmauer zu Mexiko nicht die Rede. Sehr wohl hat Obama aber Grenzbefestigungen ausbauen und die Grenze verstärkt sichern lassen. Denn illegale Einwanderung und Drogenschmuggel zählten auch unter Obama mit zu den größten innenpolitischen Problemen.

Das will Trump anders machen:

Trumps Meinung zur Grenzsituation ist schon im Wahlkampf deutlich zu Tage getreten: Er will eine 3.000 Kilometer lange Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen und das am besten noch auf Kosten der mexikanischen Regierung. Bei Trump-Veranstaltungen wurde "Build the wall!" zu einer Art Schlachtruf seiner Fans.

Seit der Wahl ist es eher ruhig um Trumps Forderung geworden. Im Jänner hat Trump dann allerdings Berichte zurückgewiesen, wonach doch US-Steuerzahler für den Bau der Mauer aufkommen müssten. "Die unehrlichen Medien sagen nicht, dass das Geld, das für den Bau der Großen Mauer ausgegeben wird, von Mexiko später zurückgezahlt wird", teilte Trump auf Twitter mit. Seine Beraterin Kellyanne Conway hat versichert, er werde sein Wahlversprechen einhalten.

5. Amerika den Amerikanern

In seiner letzten Rede als US-Präsident konnte sich Obama einige dezente Seitenhiebe gegen Trump nicht verkneifen, auch wenn der Name seines Nachfolgers nicht gefallen ist. So warnte Obama unter anderem vor einer noch tieferen Spaltung des Landes. Und er rief dazu auf: "Dass wir uns um Flüchtlinge kümmern, in Frieden leben und - vor allem - aufeinander achten". Trump ist hingegen nicht unbedingt für seine Toleranz und Aufgeschlossenheit bekannt. Gerade seine polarisierenden Äußerungen haben ihm zum Wahlsieg verholfen.

Das will Trump anders machen:

So hat Trump beispielsweise wiederholt versprochen, dass unter seiner Präsidentschaft alle undokumentierten Immigranten die USA verlassen müssten. Geschätzt wären das rund elf Millionen Menschen. Davon ist der Republikaner rasch wieder abgerückt, zwei bis drei Millionen kriminelle Migranten und Gangmitglieder will er dennoch deportieren. Auf wirtschaftlicher Ebene fährt Trump ebenfalls einen härteren Kurs: "Amerika zuerst" lautet sein Motto. Und das hat er bereits begonnen, in die Tat umzusetzen: Auf Twitter drohte er namhaften US-Konzernen wie "General Motors", nicht im Ausland zu investieren. Er würde sonst die Einfuhrzölle auf Autos drastisch erhöhen.

Am 20. Jänner 2017 wird Donald Trump als 45. US-Präsident angelobt. Danach wird sich zeigen, welche Versprechen und Ankündigungen er tatsächlich einlösen wird.