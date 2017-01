Offiziell ist er noch nicht der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, aber Donald Trump handelt bereits so. Zuerst hat er im neuen Jahr US-Konzernen wie General Motors (GM) gedroht, nicht im Ausland zu investieren. Dann hat er sich mit seiner eigenen Partei angelegt. Und sprach sich über Twitter dagegen aus, weitere Häftlinge aus dem umstrittenen Gefangenenlager Guantanamo freizulassen - wie von Obama geplant.

So dirigiert Trump US-Konzerne

Da drängt sich unter anderem die Frage auf: Wie frei können Firmen in der traditionell marktliberalen US-Wirtschaft künftig noch agieren? Zuletzt knöpfte sich der "President-elect" den größten US-Autobauer GM vor. "Produziert in den USA!", ging Trump das Unternehmen bei Twitter an und drohte mit hohen Einfuhrzöllen für Autos, die im Niedriglohn-Nachbarland Mexiko gefertigt werden. Wenig später gab GM-Rivale Ford überraschend bekannt, Pläne für ein 1,6 Mrd. Dollar (1,5 Mrd. Euro) teures Werk in Mexiko zu beerdigen - wie von Trump gefordert. Stattdessen solle nun in großem Stil in den USA investiert werden.

Um Konzerne auf Linie zu bringen, wendet der Republikaner Zuckerbrot und Peitsche an. Auf harte Twitter-Attacken folgen versöhnliche Gespräche mit Vorständen, denen daran gelegen ist, es sich mit dem künftigen Präsidenten nicht zu verscherzen. So versprach etwa Boeing-Chef Dennis Muilenburg rasch einen niedrigeren Preis, nachdem Trump gepoltert hatte, die Kosten für die neue Präsidentenmaschine Air Force One seien "außer Kontrolle". Der Klimaanlagenbauer Carrier wurde mit Hilfe von Subventionen umgestimmt, bei rund 800 von ursprünglich 1.400 Jobs auf die Verlagerung nach Mexiko zu verzichten.

Trumps ungewöhnliche Methoden, Unternehmen von seinem Motto "Amerika zuerst" zu überzeugen, werden allerdings von vielen Beobachtern kritisch gesehen. "Amerika wird nicht florieren, indem Konzerne gezwungen werden, unwirtschaftliche Investitionen zu tätigen", schrieb das normalerweise den Republikanern nahestehende Finanzblatt "Wall Street Journal" in einem Leitartikel. Die erzkonservative Republikanerin Sarah Palin, die zunächst für einen Posten in Trumps Kabinett gehandelt wurde, kritisierte den Deal mit Carrier ebenfalls scharf und warnte vor "kapitalistischer Vetternwirtschaft".

Trump streitet mit Republikanern

Trump legt sich aber nicht nur mit Konzernen an, sondern auch mit seiner eigenen Partei: Zum Start der neuen US-Parlamentssaison ist es zum ersten großen Streit zwischen ihm und seinen republikanischen Kollegen gekommen. Die konservativen Abgeordneten im Repräsentantenhaus hatten sich darauf geeinigt, bei der Auftaktsitzung am Montag eine unabhängige Ethikbehörde zur Beaufsichtigung von Abgeordneten abzuschaffen. Trump kritisierte diese Haltung scharf - und setzte sich offenbar durch. Nach seiner Kritik ließen die Republikaner ihre Pläne wieder fallen. Trump hatte die Parlamentarier seiner Partei zuvor auf Twitter gerügt. "Bei all dem, was der Kongress zu tun hat - müssen sie wirklich die unabhängige Ethikaufsicht zu ihrer höchsten Priorität machen?", schrieb er. "Konzentriert Euch lieber auf die Steuerreform, Gesundheitspolitik und so viele andere Dinge von deutlich größerer Bedeutung." Auch von den oppositionellen Demokraten hagelte es Kritik.

Auf Twitter ist er bereits Präsident

Seine Botschaften an Unternehmen, Abgeordnete und sonstige Ansprechpartner schickt er bevorzugt über Twitter. Dort ist er bereits "President-elect of the United States", also gewählter Präsident der USA. Auch einen weiteren Seitenhieb an Noch-US-Präsident Obama verteilte Trump jüngst via Twitter: Er forderte, es dürfe "keine weiteren Freilassungen" aus dem umstrittenen Gefangenenlager Guantanamo geben. Obama will hingegen an seinem Vorhaben zur möglichst weitgehenden Räumung des berüchtigten Lagers auf Kuba offenbar bis zum letzten Tag seiner Amtszeit festhalten. "Ich erwarte derzeit weitere Transfers", sagte Obamas Sprecher Josh Earnest noch am Dienstag. Derzeit gibt es in Guantanamo noch 59 Häftlinge. Für 20 von ihnen ist grundsätzlich geklärt, dass die aus dem Lager verlegt werden können. Allerdings stehen keine Aufnahmeländer fest. Obama und Trump tragen ihre Meinungsverschiedenheiten seit Wochen öffentlich aus.

Ebenfalls via Twitter hat Trump seine erste Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg am 8. November angekündigt. Er teilte mit, am Mittwoch nächster Woche in New York vor die Journalisten zu treten.