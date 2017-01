US-Präsident Donald Trump hat den Brexit am Freitag als "großartige Sache" für Großbritannien gelobt. Durch den EU-Austritt würden die Briten zu "ihrer eigenen Identität" finden und unerwünschte Menschen aus ihren Land heraushalten, sagte Trump am Freitag bei einer Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May im Weißen Haus. Im Zwist mit Mexiko gab es vorerst keine Annäherung.

Trump hatte die Brexit-Entscheidung bereits in den vergangenen Wochen und Monaten emphatisch begrüßt. In einem Zeitungsinterview Mitte Jänner äußerte er die Erwartung, dass weitere Staaten dem britischen Vorbild folgen. Zudem bezeichnete er die EU als "Mittel zum Zweck für Deutschland".

Bei seinem gemeinsamen Auftritt mit May äußerte sich Trump jedoch nicht zur deutschen Rolle in Europa. Am Samstag will der neue US-Präsident erstmals seit seinem Amtsantritt mit Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in direkten Kontakt treten, ein Telefonat ist geplant.

© REUTERS/Kevin Lamarque

Mit Merkel liegt Trump neben dem Brexit noch bei zahlreichen weiteren Themen quer. So hat er die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin vehement kritisiert, die NATO als "obsolet" bezeichnet und die Führungsstärke des russischen Präsidenten Wladimir Putin gelobt.

Trump erging sich nun bei seinem Auftritt mit May in höchsten Tönen über die Beziehungen zu Großbritannien. "Das besondere Verhältnis zwischen unseren beiden Ländern ist in der Geschichte eine der großen Kräfte für Gerechtigkeit und für Frieden gewesen", sagte er. May war der erste ausländische Staatsgast, den Trump seit seinem Amtsantritt vor einer Woche empfing.

Einladung von Queen Elizabeth

Bei dem Treffen übermittelte May eine Einladung von Königin Elizabeth II. an Trump und seine Frau Melania zu einem Besuch in Großbritannien, die der US-Präsident nach Angaben der britischen Premierministerin bereits annahm. Der Besuch soll im Laufe des Jahres stattfinden.

© REUTERS/Kevin Lamarque

Bei dem Treffen ging es unter anderem um das von London angestrebte bilaterale Handelsabkommen mit den USA. Da das Land nicht nur die EU, sondern auch den europäischen Binnenmarkt verlassen will, ist Großbritannien noch stärker als bisher auf die USA als Handelspartner angewiesen.

May betonte, sie stimme mit dem neuen US-Präsidenten in vielen Punkten überein. Sie und Trump hätten ihr "unerschütterliches Bekenntnis" zur NATO bekräftigt. Die britische Premierministerin fügte hinzu: "Herr Präsident, ich denke, Sie haben bestätigt, dass Sie zu 100 Prozent hinter der NATO stehen (...)." Trump widersprach diesen Worten nicht, äußerte sich aber selbst nicht zur NATO.

© REUTERS/Carlos Barria

Der US-Präsident will am Samstag auch mit Putin telefonieren. Trump kündigte erneut an, dass er eine Annäherung an Moskau anstrebe, ließ aber offen, ob dies gelingen könne: "Ich kenne den Gentleman nicht", sagte er über Putin. "Ich hoffe, wir haben eine fantastische Beziehung. Das ist möglich, es ist aber auch möglich, dass wir sie nicht haben."

Trump ließ zugleich offen, ob er die gegen Russland verhängten US-Sanktionen aufheben wird oder nicht. Es sei noch "sehr früh", um darüber zu sprechen, sagte er. May setzte sich von dieser offenen Haltung ab: Die wegen der russischen Annexion der ukrainischen Krim-Halbinsel verhängten Sanktionen sollten "bestehen bleiben", sagte sie.

Streit mit Mexiko geht weiter

Trump und sein mexikanischer Kollege Enrique Pena Nieto bemühten sich am Freitag in einem Telefongespräch um die Entschärfung ihres Streits um den geplanten US-Grenzwall, den sie zuvor über den Kurzbotschaftendienst Twitter ausgetragen hatten. Eine Annäherung in der Sache blieb nach mexikanischen Angaben jedoch aus.

Trump will, dass Mexiko die Mauer bezahlt. Pena Nieto lehnt das kategorisch ab. Beide Seiten hielten ihre "klaren und sehr öffentlichen Meinungsverschiedenheiten" über die Finanzierung des Mauerbaus aufrecht, teilte das Präsidialamt in Mexiko-Stadt am Freitag mit. Trump berichtete gleichwohl, es sei ein "sehr, sehr freundliches" Gespräch gewesen. Beide Seiten wollten an einer "neuen" und "fairen" Beziehung arbeiten.

Carlos Slim, der reichste Mann Mexikos, stärkte seiner Regierung den Rücken. "Es ist schön, das Land so geeint zu sehen", sagte der Milliardär. Mexiko könne aus einer Position der Stärke heraus mit den USA verhandeln. Die Vereinigten Staaten bräuchten Arbeitskräfte aus Mexiko, um ihre Wachstumsziele zu erreichen, betonte Slim, der sich im Dezember mit Trump zum Abendessen getroffen hatte. Slim ist über seinen Konzern America Movil auch Mehrheitseigentümer der Telekom Austria.