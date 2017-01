16 Tote bei Busunglück in Italien

Die Bilanz des schweren Busunglücks unweit von Verona fällt höher aus als erwartet. Nach Angaben der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt RAI sind mindestens 16 Personen bei dem Unfall ums Leben gekommen. Dutzende Verletzte seien nach dem Unglück am Freitagabend in Verona ins Krankenhaus gebracht worden. Der Bus sei gegen einen Pfeiler geprallt und ausgebrannt.

An Bord befanden sind zwei französische Busfahrer und rund 50 Ungarn im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Sie hatten einen Urlaub in einer französischen Skiortschaft verbracht. Rund zehn Verletzte liegen in kritischem Zustand in Krankenhäusern der Umgebung. Rettungsmannschaften sprachen von einer Riesentragödie.