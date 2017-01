Brad Pitt und Jennifer Aniston, Ben Affleck und Jennifer Lopez oder Tom Cruise und Nicole Kidman. An diese Ex-Paare erinnern wir uns noch allzu gut. Doch es gibt Pärchen, an die wir kaum noch gedacht hätten. Oder wissen Sie noch, dass Michael Jackson und Brooke Shields einmal zusammen waren?

1. Michael Jackson und Brooke Shields

Was, Michael Jackson und Brooke Shields waren ein Liebespaar? Ja, und zwar in den 80-er Jahren. 1981 haben der Musiker und die Schauspielerin zueinandergefunden, doch es war nicht von Dauer. Obwohl es sich um eine rein platonische Liebe handelte, wie Shields später einmal erzählte, fragte der "King of Pop" die Schauspielerin, ob sie ihn heiraten wolle. Doch daraus wurde nichts, beide waren zu beschäftigt und verloren später sogar gänzlich den Kontakt zueinander.

© BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images Michael Jackson und Brooke Shields

2. Heike Makatsch und Daniel Craig

Daniel Craig und Heike Makatsch bei der Filmpremiere von "Tatsächlich ... Liebe" in London. Von 1996 bis 2004 waren die deutsche Schauspielerin und der heutige Bond-Darsteller ein Paar. Grund am Beziehungs-Aus soll angeblich Craigs allzu heftiger Flirt mit Topmodel Kate Moss gewesen sein.

© Rune Hellestad/Corbis Heike Makatsch und Daniel Craig

3. Sandra Bullock und Ryan Gosling

Mit Männern ist Sandra Bullock einfach kein Glück beschieden. Ihre Beziehung zum 16 Jahre jüngeren Ryan Gosling war nur von kurzer Dauer. Das Positive: Die beiden sind dennoch Freunde geblieben.

© ody Cortes/Sygma/Corbis Sandra Bullock und Ryan Gosling

4. Tom Cruise und Heather Locklear

In den 80ern unterhielt Tom Cruise eine Beziehung mit der damals noch blutjungen Heather Locklear. Von langer Dauer war die Affäre der beiden Newcomer allerdings nicht. Locklear bezeichnete die Liaison im Nachhinein bloß als "Freundschaft".

© Getty Images Tom Cruise und Heather Locklear

5. Scarlett Johansson und Jared Leto

Auch Scarlett Johansson und Jared Leto waren mal ein Paar. Ende 2004 eroberte der Schönling das Herz der Beauty. Hier schlendern sie gerade zusammen durch Hollywood. Lange hat die leidenschaftliche Beziehung allerdings nicht gedauert.

© www.pps.at Scarlett Johansson und Jared Leto

6. Demi Moore und Emilio Estevez

Hätten Sie es gewusst? Demi Moore and Emilio Estevez führten von 1985 bis 1987 eine zweijährige On-Off-Beziehung. Kennengelernt hatten sie sich beim Film "St. Elmo's Fire", kurz darauf folgte die Verlobung. Das Eheversprechen wurde jedoch - wie bei so vielen Hollywood-Paaren - niemals eingelöst. Beim Film "Bobby" kam es zu einem Wiedersehen des Ex-Paares.

© Kevin Winter/Getty Images Demi Moore und Emilio Estevez

7. Natalie Portman und Moby

Kaum zu glauben, aber wahr: Sänger Moby unterhielt im Jahr 2001 eine kurze Beziehung mit der schönen Natalie Portman! "Die kurze Affäre, die ich mit Natalie hatte, machte mich zum Hassobjekt vieler Nerds. Man datet Luke Skywalkers Mutter nicht, ohne dass sie dich abgrundtief hassen", meinte Moby später.

© Getty Images Natalie Portman und Moby

8. Julia Roberts und Kiefer Sutherland

Sie war nicht nur im Film "die Braut, die sich nicht traut". Auch im wahren Leben hat Julia Roberts kurz vor dem Gang zum Altar kalte Füße bekommen. Drei Tage vor der geplanten Hochzeit im Juni 1991 ließ die Schauspielerin ihren Kollegen Kiefer Sutherland, den sie bei Dreharbeiten zum Psycho-Thriller "Flatliners" kennengelernt hatte, sitzen.

© Frank Trapper/Corbis Julia Roberts und Kiefer Sutherland

9. Kate Moss und Johnny Depp

Während er mit Vanessa Paradis liiert war, führte Johnny Depp ein braves Leben als zweifacher Familienvater. In seiner Beziehung mit Topmodel Kate Moss ging es deutlich wilder zu. Von 1994 bis 1998 waren die beiden ein Paar - bis Johnny die französische Sängerin, von der er inzwischen getrennt lebt, kennenlernte.