Panda-Zwillinge zeigen sich

Die beiden Panda-Zwillinge Fu Feng und Fu Ban sind erstmals aus der Baumhöhle herausgekraxelt und haben die Anlage erkundet. Am 7. August sind die beiden in einer Wurfbox hinter den Kulissen zur Welt gekommen und wurden in den letzten Wochen in einer nicht einsehbaren Baumhöhle in der Innenanlage von ihrer Mutter Yang Yang großgezogen.