Mit einem gigantischen Bühnenspektakel, wie man es in London noch nicht gesehen hat, sollten Königin Mary und König William geehrt werden. Gelegenheiten zum Jubel bot der Mai des Jahres 1692 gleich drei: das dritte Jahr der Regentschaft des erfolgreichen und beliebten Herrscherpaares, dessen 15. Hochzeitstag und Williams 42. Geburtstag. Henry Purcell hat dafür eines der opulentesten Musiktheaterwerke seiner Zeit geschaffen – "The Fairy Queen". Regisseurin Mariame Clément und Dirigent Christophe Rousset indessen verzichten auf Pomp und Glorie und führen "die Feenkönigin" in die nüchterne Gegenwart des Opernbetriebs.

THEMEN:

Den Auftakt gibt der Schlussapplaus. Die Premiere ist absolviert. Man feiert die gelungene Produktion. Das Regie-Konzept scheint auf den ersten Blick sehr vielversprechend. Clément erstellte auf der Basis von Henry Purcells "Feenkönigin" ihr eigenes Stück. Das ist nachvollziehbar, denn Purcells Original ist ebenso eine Umdichtung. Shakespeares "Sommernachtstraum" bot ihm den idealen Stoff für seine sogenannte "Semi-Opera" ("Halboper"), ein pompöses Spektakel über das Elfenkönigspaar Titania und Oberon mit ausladenden Tanznummern und Arien.

Clément beschränkt sich darauf, zu zeigen, wie Opernproduktion entsteht. Sie erzählt von den Problemen des Theateralltags und baut Arien und Tänze in ihr Stück ein. Darin zeigt sie einen Regisseur, der um seine Kreativität bangt. Als ihm die Hauptdarstellerin abhanden kommt, findet er Ersatz in einer Choristin, deren Vorzüge er nicht nur auf der Bühne entdeckt. Und dann ist da auch noch ein Ausstatter, der mit seiner Sucht nach Hochprozentigem ringt.

© APA/Theater an der Wien/Monika Rittershaus

Clément zeigt Menschen, keine Zauberwesen und kein Märchenspektakel. Das funktioniert zuweilen recht gut, bietet aber zu wenig für die drei Stunden währende Aufführung. Wenn Personen ins Scheinwerferlicht treten, werden ihre Gedanken als Übertitel projiziert.

In jenen Momenten aber, in denen Clément auf Shakespeares Theater-Prinzip vertraut, spürt man etwas von der Magie dieses Werks. Weshalb man jedoch Julia Hansens Proberaum auf der Bühne nicht bereits vor dem Ende durch ihre Riesenprojektion eines Zauberwaldes ersetzt hat, ist nicht nachvollziehbar.

Dass dennoch meist starkes Musiktheater entsteht, ist dem Ensemble geschuldet. Allen voran Kurt Streit, der als Regisseur schauspielerisch und stimmlich überzeugt. Ein echter Hammer ist Rupert Charlesworth. Ausdrucksstark und mit exzellenter Stimmführung zeigt er den Schauspieler Rupert, der einen der Handwerker in Shakespeares "Sommernachtstraum" spielt.

© APA/Theater an der Wien/Monika Rittershaus

Mit dem in jeder Hinsicht ausgezeichneten Florian Boesch sorgt er für einen Höhepunkt, wenn Shakespeares Theaterspiel der Handwerker geprobt wird. Anna Prohaska ist eine sympathische, bescheidene Feenkönigin, die jedoch durch Zurückhaltung auffällt. Die Wandlung der Figur von der Choristin zum Star Titania, die im Zentrum der Aufführung stehen soll, vollzieht sie nicht. Marie-Claude Chappuis, Florian Köfler, Carolina Lippo stellen das Personal im Regieteam und füllen ihre Partien darstellerisch und stimmlich ideal aus.

Zurückhaltung lässt Christophe Rousset am Pult seines Originalklang-Ensembles "Les Talens Lyriques" walten. Anders als Harnoncourt, der mit seinem Concentus musicus bei der Styriarte 2014 dieses Werk aufführte und neue Maßstäbe in der Purcell-Interpretation setzte, verlässt sich Rousset auf gediegenes Musizieren. Das aber ist für "die Feenkönigin" nicht genug.