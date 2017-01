In nur einer Woche verhaftete die Polizei 15 Islamisten. 300 weitere sogenannte Gefährder sollen noch im Land sein. Alles nur Panikmache? Wie groß ist die Gefahr eines Terroranschlags in Österreich wirklich?

Die Verhaftung des 17-jährigen Lorenz K. in Wien hat am Freitag der Vorwoche ein Land in Angst und Schrecken versetzt: Der albanischstämmige Jugendliche habe "zeitnah" einen Anschlag geplant, möglicherweise auf die Wiener U-Bahn und wahrscheinlich mit einer Bombe, ließ das Innenministerium verlauten. "Wir waren Terrorziel", titelte die "Kronen Zeitung", die bei der Verhaftung live dabei war, aber die Polizei habe "ein Blutbad gerade noch verhindert".

Wenige Tage später musste Innenminister Wolfgang Sobotka einräumen: Nein, Waffen oder Sprengstoff seien in der Wohnung von Lorenz K. nicht gefunden worden. Aber der 17-Jährige habe Kontakt zu extremistischen Kreisen gehabt.

Diesen Kontakt hat Lorenz K. jetzt hoffentlich nicht mehr: Seit Dienstag sitzt er in Untersuchungshaft. Wie radikalisiert und gefährlich der junge Mann wirklich ist und ob er tatsächlich konkrete Anschlagspläne hatte, werden wohl erst die weiteren Ermittlungen beziehungsweise ein möglicher Gerichtsprozess ans Licht bringen.

Gottesstaat geplant?

Am Donnerstag konnte die Polizei dann ihren nächsten Erfolg im Kampf gegen den Terrorismus verkünden: Bei einer wochenlang vorbereiteten Anti-Terror-Razzia in Graz und Wien wurden vierzehn Terrorverdächtige verhaftet, darunter salafistische Prediger und drei Frauen. Sie sollen nicht unmittelbar einen Anschlag, dafür aber einen Gottesstaat in Österreich geplant haben. Gegen diese vierzehn werde daher nicht nur wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, sondern auch wegen Zugehörigkeit zu einer staatsfeindlichen Verbindung ermittelt, sagte Justizsektionschef Christian Pilnacek.

Ist die Gefahr nach dieser Verhaftungswelle erst einmal gebannt? Können wir jetzt wieder ruhig schlafen?

Glaubt man dem Terrorismusforscher Nicolas Stockhammer von der Universität Wien, dann besteht kein Grund zur Entwarnung: "Dass in Österreich etwas passieren kann und wird, ist nicht auszuschließen. Ich halte das für immer wahrscheinlicher", sagt Stockhammer. "Es gibt sicher einige Indizien dafür, dass sich die Lage weiter zuspitzt. Die größte Gefahr geht von kleinen Terrorzellen und von sich selbst radikalisierenden Einzelnen, den 'einsamen Wölfen', aus."

Ist also zu befürchten, dass tatsächlich ein Terrorangriff in Österreich unmittelbar bevorsteht? Stockhammer: "Durch die konzertierten Aktionen der Polizei schaut es jetzt natürlich so aus, als sei es fünf vor zwölf, dass morgen irgendwo eine Bombe explodiert oder jemand wahllos mit einer Schnellfeuerwaffe in eine Masse schießt." Man müsse die Ermittlungsergebnisse abwarten. "Aber es gibt sicher einen Hintergrund für die Polizeiaktionen. Eine ernst zu nehmende Bedrohung ist gegeben."

Österreich sei aus vielerlei Gründen ein Terrorziel, sagt der Terrorforscher, "auch wenn die Öffentlichkeit das oft nicht glauben will". Es liege im Herzen von Mitteleuropa, Wien sei Sitz vieler internationaler Organisationen wie der Uno, außerdem habe Österreich den OSZE-Vorsitz inne. Panik oder Panikmache helfe aber niemandem, meint Stockhammer: "Ich bin ein Befürworter davon, der Terrorgefahr Gelassenheit entgegenzusetzen. Und die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Terroranschlags zu werden, mag zwar für Österreich bestehen, ist für den Einzelnen aber noch immer verschwindend gering."

So entspannt wie der Experte sieht das nicht jeder. Der Innenminister etwa nutzte die Verhaftung von Lorenz K. in der Vorwoche, um umgehend Werbung für sein Sicherheitspaket zu machen: Fußfesseln für Gefährder, mehr Videoüberwachung, eine neue Vorratsdatenspeicherung. "Das sind eher Alibiaktionen", meint Stockhammer. "Wirksame Maßnahmen in der Terrorismusbekämpfung sind unsichtbar. Das sind geheimdienstliche Ermittlungen. Das Problem der Terrorismusbekämpfung ist, dass es eine Vielzahl an Anschlagsmöglichkeiten gibt, siehe Berlin oder Nizza. Da hat jeweils ein Lastwagen gereicht. Solche Anschläge wird man nie zu hundert Prozent verhindern können." Ebenso wenig wie den Satz "Nicht jeder Moslem ist ein Terrorist, aber fast jeder Terrorist ist ein Moslem", der diese Woche wieder vielerorts zu hören war.

Stockhammer: "Der Satz ist sehr problematisch. Der Islam ist derzeit nur der Träger, also das Trittbrett. Träger kann aber genauso gut Links-oder Rechtsideologie sein. Wir sehen ja, dass Dschihadisten mehrheitlich Kleinkriminelle sind, die sagen: 'Ich war unbedeutend, aber jetzt werde ich unsterblich, weil ich mich zum Krieg gegen die Ungläubigen aufschwinge.' Im Namen des politischen Islam, nicht des Islam per se. Es werden also nicht Muslime radikalisiert, sondern Radikale islamisiert."

