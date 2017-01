Novak Djokovic ist am Donnerstag sensationell in der zweiten Runde der mit 35,4 Mio. Euro dotierten Australian Open ausgeschieden. Der Titelverteidiger musste sich beim ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne dem ungesetzten Usbeken Denis Istomin nach 4:48 Stunden mit 6:7(8),7:5,6:2,6:7(5),4:6 beugen. Der 30-jährige Istomin ist aktuell Nummer 117 im ATP-Ranking.