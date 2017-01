Der Spanier Rafael Nadal steht erstmals seit den French Open 2014 im Einzel-Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Der 30-Jährige besiegte am Mittwoch bei den Australian Open in Melbourne im letzten Herren-Viertelfinale den Kanadier Milos Raonic (Nr. 3) in 2:44 Stunden 6:4,7:6(7),6:4. Im Halbfinale am Freitag spielt die Nummer neun des Turniers gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow (15).