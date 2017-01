Tennis: Federer mit Fünfsatzsieg gegen Wawrinka ins Melbourne-Finale

Tennis-Star Roger Federer steht zum 28. Mal in einem Grand-Slam-Finale. Der 35-Jährige besiegte am Donnerstag bei den Australian Open im ersten Herren-Halbfinale in einem Schweizer Duell den als Nummer vier gesetzten Stan Wawrinka 7:5,6:3,1:6,4:6,6:3. Um seinen 18. Major-Titel geht es für die Turniernummer 17 am Sonntag gegen den Spanier Rafael Nadal (9) oder den Bulgaren Grigor Dimitrow (15).