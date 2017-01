Die Teilnehmer der elften "Dancing Stars"-Staffel stehen fest: Musicalstar Ana Milva Gomes, FM4-Moderatorin Riem Higazi sowie Schauspieler Martin Leutgeb komplettieren laut einer Aussendung das Aufgebot, das sich in den ORF-"Ballroom" wagen wird. Neu ist auch die Jury: Neben Nicole Burns-Hansen und Balazs Ekker werden Ballerina Karina Sarkissova und Tanzsporttrainer Dirk Heidemann Platz nehmen.

Insgesamt sind es wieder zehn Prominente, die für die erfolgreiche ORF-Show das Tanzbein schwingen werden. Bereits zuvor standen Ex-Fußballer Walter Schachner, Sänger Norbert Schneider, Wettermoderatorin Eser Ari-Akbaba, Kabarettistin Monica Weinzettl, Schauspieler Otto Retzer, Moderator Martin Ferdiny und die ehemalige Skirennläuferin Nicole Hosp als Kandidaten fest.

Ana Milva Gomes brillierte unter anderem in „Mamma mia!“ und „Mozart!“ im Raimundtheater: „Ich war sehr überrascht als ich gefragt wurde. Ich habe letztes Jahr einmal im Orchester mitgesungen und da habe ich zum ersten Mal sehr nah sehen können wie das so abläuft und wie die Atmosphäre bei ‚Dancing Stars‘ ist. Damals dachte ich mir, dass es schon cool wäre, wenn ich irgendwann mal mitmache.“ Und weiter: „Ich habe eine Tanzausbildung – aber diese Standard- und Lateintänze, das ist von der Körpersprache und der Körperhaltung etwas ganz anderes. Da muss ich noch viel lernen.“

Riem Higazi moderiert auf FM4 die Sendungen „Update“ und „Reality Check“: „Das ist eine große Herausforderung für mich. Ich erzähle gerne Geschichten im Radio, aber ich bin sehr scheu und lasse mich nicht gerne fotografieren. Es ist aber wichtig für mich, mich meinen Ängsten zu stellen. Und so habe ich mir gedacht ‚Yeah man, I’m gonna do it, I’m gonna Cha-Cha-Cha for the Nation‘“. Und übers Tanzen weiter: „Es hat Zeiten gegeben, wo ich in einer Disco vielleicht zehn Stunden durchgetanzt habe, aber das waren die 90er. Und jetzt tanze ich auf den Hochzeiten von meinen Cousins und Cousinen in Kairo, aber vielleicht fünf Minuten, dann muss ich mich wieder hinsetzen.“

„CopStories“-Schauspieler Martin Leutgeb war zuletzt auch im „Landkrimi Tirol“ zu sehen: „Ich selbst habe letztes Jahr die ‚Dancing Stars‘-Staffel ein bisschen mehr verfolgt, weil Georgij mir sehr gut gefallen hat. Er war trotz seines Gewichts so leichtfüßig.“ Und über seine Tanzerfahrung weiter: „Ich habe keine Tanzschule besucht, ich habe am Land gewohnt, und da war der einzige Ball, wo man keine Scheu hatte zu tanzen, der Faschingsball. Dort habe ich ein paar Grundschritte gelernt. Ich tanze gerne und manche behaupten, ich kann auch führen. Ich habe halt immer die gleichen Schritte, und da ich die Damen immer wechsle, sind die dann begeistert. Ich habe den Ehrgeiz dazu, aber ob ich die Begabung dazu habe, weiß ich nicht.“

Startschuss am 31. März

Der Startschuss zur neuen Staffel fällt am 31. März auf ORF eins. Ab dann müssen die Teilnehmer beweisen, ob sie in die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten können. Erfolgreich aus der Tanzshow hervorgegangen sind bisher Marika Lichter (2005), Manuel Ortega (2006), Klaus Eberhartinger (2007), Dorian Steidl (2008), Claudia Reiterer (2009), Astrid Wirtenberger (2011), Petra Frey (2012), Rainer Schönfelder (2013), Roxanne Rapp (2014) und zuletzt ORF-Moderatorin Verena Scheitz (2016), die den Wettbewerb jeweils für sich entscheiden konnten.