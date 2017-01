Ein 16 Jahre alter obersteirischer Schüler ist durch einen Metallsplitter einer Silvesterrakete schwer am rechten Auge verletzt worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit. Der Jugendliche wurde ins LKH Graz geflogen, er konnte laut Polizei noch nicht befragt werden.

Der Unfall sei bereits in der Silvesternacht geschehen, wurde aber erst jetzt der Polizei bekannt, hieß es. Der Schüler aus Spielberg (Bezirk Murtal) hatte gemeinsam mit Freunden gegen 1.15 Uhr Feuerwerkskörper abgeschossen. Als er eine Kugelrakete aus der Verpackung nahm, explodierte diese nach Zeugenaussagen aus bisher ungeklärter Ursache in unmittelbarer Nähe des 16-Jährigen. Ein Metallsplitter drang ins Auge. Der Verletzte wurde von seiner Mutter zunächst in das LKH Bruck an der Mur gebracht, in weiterer Folge jedoch ins LKH Graz überstellt.